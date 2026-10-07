El Parque Juan Pablo II acogió demostraciones de unidades especializadas y una exposición de material policial con motivo del Día de la Policía

La Policía Nacional celebró este miércoles una jornada de puertas abiertas en el Parque Juan Pablo II de Las Palmas de Gran Canaria con motivo del Día de la Policía. La iniciativa permitió al público conocer de cerca el trabajo de distintas unidades especializadas del cuerpo.

Jornada de puertas abiertas en el Parque Juan Pablo II, con motivo del Día de la Policía. Policía Nacional

La jornada incluyó demostraciones operativas y una exposición de material policial, con acceso libre tanto a las actividades como a los diferentes espacios expositivos.

Demostraciones de unidades especializadas

Durante el encuentro, los asistentes pudieron seguir demostraciones del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), los Guías Caninos, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), el Servicio de Medios Aéreos y los especialistas TEDAX-NRBQ.

La exposición reunió material de diferentes especialidades policiales. Entre ellas, TEDAX-NRBQ, Policía Científica y Unidad de Subsuelo, además de equipos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la UPR, Medios Aéreos, Armamento y el GOES.

Jornada de puertas abiertas en el Parque Juan Pablo II, con motivo del Día de la Policía. Policía Nacional

Cerca de 850 escolares

Uno de los principales objetivos de la jornada fue acercar la labor policial a los más jóvenes. Unos 850 alumnos de Primaria de centros de Gran Canaria participaron en las actividades programadas.

Entre los centros y entidades asistentes estuvieron la Fundación Pequeño Valiente, Asociación Down Las Palmas, CEE 7 Palmas, CEIP Batería San Juan, CEIP Las Torres, CEIP San José Artesano, CEIP Fernando Guanarteme, CEIP El Zardo, CEIP Iberia, CEIP Escaleritas, CEIP Alfredo Krauss, CEIP 7 Palmas, CEIP La Calzada, CEIP Teobaldo Power, CEV Nuestra Señora del Carmen, CEIP Hoya Andrea y Colegio Arenas Las Palmas.

Representantes policiales y del Gobierno

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana Padrón, asistió a los actos junto al jefe Superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín; el jefe Regional de Operaciones, Francisco Javier Berzal Tejero, y la comisaria provincial de Las Palmas, Eva María Boillos Villar.

Los responsables institucionales participaron en una jornada que permitió mostrar a la ciudadanía los medios y capacidades de la Policía Nacional. También, acercar la actividad de sus distintas unidades a los escolares y visitantes.