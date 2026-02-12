La investigación culmina con la detención de dos delincuentes habituales responsables de asaltar restaurantes y supermercados en el sur de Tenerife

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos personas como presuntos autores de numerosos delitos contra el patrimonio en la zona de Arona, en el sur de Tenerife. Los investigadores identificaron a ambos individuos como los responsables de un robo con fuerza en un restaurante de la localidad, aunque también les imputan diversos delitos cometidos de forma individual en otros establecimientos comerciales.

Imagen de archivo | Policía Nacional

El asalto conjunto ocurrió durante la madrugada del 16 de diciembre de 2025. Los autores accedieron al interior del local tras forzar la puerta de entrada y sustrajeron diecinueve botellas de alcohol, mil euros en efectivo, un cajón portamonedas y una tablet. Tras recabar todas las pruebas, los agentes establecieron un dispositivo policial que logró localizar y detener a los dos implicados.

Violencia y reincidencia en los hurtos

Uno de los arrestados destaca por su creciente actividad delictiva en los últimos meses. La Policía le imputa dos delitos de robo con violencia, dos de hurto y cuatro delitos leves cometidos en supermercados y comercios de Arona. Este individuo mostraba actitudes violentas y amenazantes hacia los empleados cuando estos lo sorprendían, llegando incluso a agredirlos con empujones para asegurar su huida.

Esta agresividad generó un clima de temor entre los trabajadores de la zona. Ante la gravedad de los hechos, los agentes motivaron la solicitud judicial de una orden de alejamiento de los establecimientos afectados para proteger a los empleados. Por su parte, al segundo detenido se le atribuye otro robo con fuerza en un restaurante, un delito de hurto con estafa por uso de tarjeta de crédito y tres hurtos leves.

Tras pasar a disposición de la autoridad judicial, el magistrado decretó el ingreso en prisión de uno de ellos, mientras que el segundo quedó en libertad con cargos. Con estas actuaciones, la Policía Nacional refuerza su vigilancia sobre el sector comercial bajo el marco del Plan Comercio Seguro, diseñado para garantizar la seguridad de los negocios y ofrecer una respuesta rápida ante la delincuencia.