Alumnos y expertos dialogan sobre salud mental desde el IES Gran Tarajal, en Fuerteventura, este sábado 10 de octubre, a las 11:30 horas, en Televisión Canaria

El programa de Responsabilidad Social Corporativa de RTVC, ‘Así Somos’, comienza este sábado 10 de octubre, a las 11:30 horas, su quinta temporada con una entrega dedicada a la conducta suicida, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental.

Este nuevo curso, el espacio pone el foco en dar voz a la adolescencia y conocer de primera mano las preocupaciones que forman parte de su día a día. La primera entrega aterriza en el IES Gran Tarajal, en Fuerteventura, para visibilizar la realidad de la conducta suicida, desmontar algunos de los mitos que todavía existen en torno a ella y ofrecer herramientas para su prevención.

Raúl Cabrera, alumno del IES Gran Tarajal y escogido por su clase para convertirse en periodista por un día, será el encargado de trasladar las dudas e inquietudes trabajadas junto a sus compañeros a Cristina García, coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, y a Pedro Rodríguez Hernández, especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia.

Un diálogo directo y cercano entre jóvenes y expertos que busca responder, sin rodeos, a algunas de las preguntas que más preocupan a los adolescentes en torno a la salud mental y la conducta suicida.

Este primer episodio será introducido por Daniel Curbelo, presentador de ‘Choss’, el espacio más joven de la programación de Canarias Play. Su participación adelanta, además, una de las novedades de esta quinta temporada. Cada uno de los ocho capítulos de ‘Así Somos’ estará presentado por uno de los rostros de Canarias Play, reforzando así la conexión del programa con el público joven.

La persona suicida no quiere morir

Uno de los aspectos que abordará el programa es la creencia errónea de que la persona que presenta conductas suicidas no quiere vivir. Los especialistas explican que, normalmente, estas ideas aparecen como respuesta a una situación de sufrimiento mantenida en el tiempo ante la que la persona siente que no dispone de herramientas para hacer frente.

La empatía y la escucha activa son algunas de las herramientas fundamentales para acercarse a una persona que ha mostrado algún tipo de ideación suicida. Por ello, recomiendan no minimizar el sufrimiento y recurrir a ayuda profesional, además de recordar la existencia de recursos como el Teléfono de Atención a la Conducta Suicida, el 024.

Desde la pandemia, los casos de suicidio entre la población más joven se han incrementado. Canarias es actualmente la tercera comunidad autónoma con un mayor índice de suicidios y estos constituyen ya la primera causa de muerte no natural entre la juventud de las Islas.

Cristina García es psicóloga especializada en emergencias Pedro Rodríguez, psiquiatra infanto-juvenil

Raúl Cabrera, alumno del IES Gran Tarajal

Los frutos después del programa

La participación en ‘Así Somos’ ha llevado al IES Gran Tarajal a dar un paso más en su compromiso con la prevención y la salud mental. Además del trabajo de sensibilización realizado a través del programa, el centro ha querido generar un cambio real y ha puesto en marcha un grupo de apoyo que trabajará en la prevención de la conducta suicida dentro del ámbito escolar.

El 024 es el Teléfono de Atención a la Conducta Suicida. Es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.