La periodista Nanda Santana conducirá cada lunes a medianoche un nuevo espacio radiofónico de reflexión y aprendizaje vital

La periodista Nanda Santana presenta ‘HaciAdentro’, el nuevo espacio de La Radio Canaria.

La Radio Pública de Canarias inicia una nueva temporada reforzando su vocación de servicio público y cercanía con la audiencia. Este nuevo curso que comienza, la emisora mantiene el grueso de su programación, al tiempo que incorpora nuevas propuestas que conviven con los espacios más consolidados de la parrilla. Entre ellas destaca ‘HaciAdentro‘, un programa de reflexión y aprendizaje vital que conducirá la periodista Nanda Santana.

Con un tono cercano y distendido, este nuevo espacio radiofónico propondrá cada lunes a medianoche, un viaje a nuestro interior de la mano de invitados de distintos ámbitos, relacionados con la psicología, la cultura o la educación. El programa invita a parar el ritmo frenético de lo cotidiano para mirar hacia dentro y abrir un espacio para la transformación personal.

Una mirada profunda a nuestro interior

En un tiempo marcado por el estrés y la desconexión de lo esencial, el programa se plantea como un espacio para emprender cambios necesarios y transformar la vida en un viaje hacia el amor: a uno mismo y a los demás. ‘HaciAdentro‘ nace con el propósito de convertirse en un lugar de toma de conciencia, aprendizaje colaborativo, conexión cuerpo-mente-corazón y sanación emocional.

«Solo una mirada compasiva y desprovista de juicio permite observar serenamente esas sombras y heridas emocionales que en verdad son la causa más profunda de nuestras decisiones y comportamientos».

Más que un programa, pretende ser un cuaderno de bitácora donde recoger lecturas, canciones y vivencias que sirvan de guía para una vida más plena y consciente.