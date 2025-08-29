El lunes 1 de septiembre, la Radio Pública de Canarias arranca la nueva temporada con una programación renovada que refuerza su vocación de servicio público

Incorpora a la parrilla ‘HaciAdentro’, con Nanda Santana, y refuerza su compromiso con el deporte en todas sus disciplinas

La Radio Canaria inicia este mes de septiembre una nueva temporada con el mismo compromiso de servicio público y cercanía con el oyente. Con el periodista Mayer Trujillo al frente de la dirección, y junto a Leticia Martín Llarena como directora de Informativos, la emisora autonómica encara el nuevo curso renovando el grueso de sus programas y apostando por la programación en directo, los exteriores en todo el territorio canario y la participación de la audiencia en radio y redes sociales.

En esta nueva etapa el deporte será uno de los pilares de la parrilla, con la continuidad de espacios de referencia como ‘El Deportivo’, ‘Todo Goles Radio’, ‘La hora de la lucha canaria’ y ‘Náutica canaria‘ y la incorporación definitiva de ‘Par4’, programa especializado en golf que se instalará cada miércoles en la programación semanal. Los programas deportivos refuerzan especialmente su compromiso con el deporte femenino, con reportajes y espacios específicos que darán protagonismo a las distintas disciplinas.

Información de servicio público y cercanía con la audiencia

A partir del lunes 1 de septiembre regresan a las ondas las voces más reconocidas de la radio en Canarias. A las 06:00 horas, Clemente González sube la persiana de las mañanas con toda la actualidad del sector primario en las Islas en ‘De campo y mar‘.

A las 06:30 horas, el director de La Radio Canaria, Mayer Trujillo, y la periodista Estíbaliz Pérez encienden las rotativas de ‘De la noche al día‘ con las principales noticias de la jornada en Canarias y el mundo. Más de cuatro horas de emisión en directo con el mejor análisis de actualidad, entrevistas y tertulias para abordar los temas más candentes desde primera hora. En el último tramo del Informativo, Alexis Hernández abrirá una ventana a la tradición y la identidad canaria a través de la música.

Mayer Trujillo, director de La Radio Canaria, y Estíbaliz Pérez, presentadora de ‘De la noche al día’ en un exterior en La Graciosa

La cita con la vida cotidiana, la ciencia y la cultura seguirá estando presente en ‘La Alpispa‘ de lunes a viernes a las 11:00 horas. El histórico programa presentado por Mercedes Martín incorpora esta temporada al presentador Eugenio González, que deja de conducir los Informativos para sobrevolar las ocho Islas a vuelo de alpispa.

Al frente del Informativo ‘Canarias a la una’ estará Eva Vega de 13:00 a 14:00 horas, para dar paso a ‘El deportivo‘, con Juanjo Toledo.

Un espacio para el debate social

Las tardes son para abordar los temas que preocupan a la ciudadanía y desengranar la actualidad con calma y pluralidad en ‘Roscas y Cotufas‘, con Tomás Galván. El programa volverá a abrir las puertas a las radios escolares del Archipiélago para dar voz a la juventud canaria. De 15:00 a 18:00 horas, hablará de asuntos cotidianos y de interés social, e incluirá cada viernes una tertulia con representantes municipales para analizar los temas que afectan a la ciudadanía. Como novedad, esta temporada contará además con una mesa semanal con diputados y senadores canarios.

Víctor Hugo cierra la jornada informativa en ‘Canarias al cierre’, de 18:00 a 21.00 horas. Tres horas de actualidad contextualizada y en profundidad, ampliada con entrevistas, crónicas y conexiones en directo.

Magacines y nuevos programas

La franja nocturna, de lunes a viernes, estará dedicada a espacios vinculados al arte, la cultura, la historia o la psicología, mientras que los fines de semana se reservarán para el deporte, las tradiciones y la gastronomía. Vuelven programas como ‘Siempre nos quedará París’, ‘Artenativo’, ‘Charlas de cine’ o ‘La Maleta’ y se incorporan algunos nuevos como ‘HaciAdentro’, con Nanda Santana, un espacio para la transformación personal que se emitirá los lunes a medianoche.

Además, se consolidan en la parrilla dos espacios estrenados recientemente:‘Cometa Halley‘, los lunes, dirigido y presentado por el periodista Octavio Toledo, que profundiza en la trayectoria vital y profesional de personajes populares de Canarias; y ‘Respawn en Canarias‘, los jueves, el programa de referencia de videojuegos en el Archipiélago presentado por Saúl García y Manuel Navas.

Fin de semana en directo

Los sábados y domingos, de 08:00 a 11:00 horas, La Radio Canaria recupera el debate y la información sosegada en ‘Tiempo de Alisios‘ , con Elena Falcón. Un espacio de tres horas en directo, en el que se abordarán los principales eventos que marcan la agenda canaria con la participación de la audiencia en redes sociales y en los estudios.

A continuación, regresa ‘De campo y mar’, que cada sábado de 11:00 a 13:00 horas recorrerá los rincones de las Islas bajo el lema “Descubriendo emociones: tierra, paisaje y sabores”. Clemente González acompañará a la audiencia en un viaje por la agricultura, la pesca y la artesanía canaria de la mano de sus protagonistas.

Ya por la tarde, el protagonismo será para el deporte con ‘El Deportivo’, a las 14:00 horas, ‘Náutica Canaria’, a las 15:00 horas, y ‘Todo Goles Radio‘, de 16:00 a 20:00 horas. Con el regreso de las competiciones, ‘Todo Goles Radio’ seguirá de cerca a la UD Las Palmas y al CD Tenerife, además de ofrecer los marcadores y novedades del resto de disciplinas deportivas en Canarias.