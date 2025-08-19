La Radio Canaria da el pistoletazo de salida a la nueva temporada 2025/2026 de sus espacios deportivos con la actualidad de los equipos canarios en todas las disciplinas

Ofrecerá un especial seguimiento a la UD Las Palmas y el CD Tenerife, así como retransmisiones en directo de los partidos más importantes

Joaquín González, periodista de La Radio Canaria, y Juanjo Toledo, director de Deportes de la Radio Canaria.

La Radio Canaria arranca la nueva temporada de sus espacios deportivos bajo la dirección de Juanjo Toledo, con el firme compromiso de ofrecer una cobertura completa de la actualidad de los equipos y deportistas canarios en todas las disciplinas. El seguimiento será especial para grandes protagonistas como la UD Las Palmas, CD Tenerife, Costa Adeje Tenerife, Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife, incluyendo la retransmisión en directo de los encuentros más relevantes.

Con energía renovada, la plantilla de La Radio Canaria, conformada por voces expertas como el ya citado Juanjo Toledo, Juan Luis Monzón, Joaquín González, Simón Abreu, Moisés Rodríguez y Carlos Guillermo Domínguez, se prepara para brindar a la audiencia una temporada llena de emoción, análisis y entretenimiento.

‘El Deportivo’ (De lunes a sábado a las 14:00 horas)

El magacín ‘El Deportivo’, que se emite de lunes a sábado de 14:00 a 15:00 horas, inició su nueva etapa el 18 de agosto. El programa se centra en la actualidad deportiva de Canarias, prestando especial atención a la UD Las Palmas, CD Tenerife, Segunda RFEF, UD Tenerife Costa Adeje, Tercera RFEF y a los máximos representantes del baloncesto canario, La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria, en la Liga ACB.

Con el objetivo de acercar la opinión de los expertos a la afición, regresan las secciones de análisis. El programa vuelve a convocar al «Tagoror amarillo» cada lunes y al «Tagoror blanquiazul» cada martes. Entrenadores, periodistas especializados y otros expertos ofrecen valoraciones y perspectivas sobre el rendimiento de los equipos en sus partidos más recientes.

Con el inicio de la nueva temporada, ‘El Deportivo’ también recupera el formato de una hora cada sábado para mantener el pulso de la información deportiva durante el fin de semana.

‘Todo Goles Radio’ (Horario sujeto a retransmisiones deportivas)

El equipo de ‘Todo Goles Radio‘ también ha saltado del banquillo para ponerse en marcha con su 18ª edición. La primera retransmisión estuvo protagonizada por el partido amistoso entre UD Las Palmas y FC Andorra.

El programa volverá a abrir sus micrófonos el próximo lunes 25 de agosto en torno a las 20:30 horas para narrar todo lo que acontezca en el Nuevo Arcángel, donde la UD Las Palmas buscará la primera victoria del curso en Córdoba. Este encuentro de LaLiga Hypermotion también se podrá seguir en directo en Televisión Canaria.

‘TGR’ ofrecerá información de todos los partidos de UD Las Palmas y CD Tenerife, además de reportar los movimientos en el marcador y novedades del resto de deportes canarios. Por su parte, los corresponsales en los campos de Segunda RFEF y Tercera División ya se preparan para contar con detalle la actualidad de sus equipos, garantizando a los oyentes una temporada deportiva apasionante y cargada de adrenalina. Con el regreso de las competiciones la diversión ya está garantizada en las ondas de La Radio Canaria con ‘Todo Goles Radio’.