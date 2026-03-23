La Radio Canaria analiza la emergencia habitacional en un nuevo ‘Foro Cajasiete’

El encuentro se emite este martes a partir de las 09:00 horas dentro del programa ‘De la noche al día’

Estíbaliz Pérez dirige el próximo Foro Cajasiete enfocado en los problemas de vivienda actuales en Canarias.

La Radio Canaria emite este martes 24 de marzo una nueva edición del ‘Foro Cajasiete’ dedicada a la situación de la vivienda en el Archipiélago. El encuentro, conducido por la periodista Estíbaliz Pérez, se emitirá en directo de 09:00 a 10:00 horas dentro del programa ‘De la noche al día’. La emisión se realizará desde la sede de Cajasiete en Las Palmas de Gran Canaria, convertida para la ocasión en un estudio de radio abierto al debate.

La cita contará con una amplia mesa de expertos y representantes del sector público y privado. Participarán Pino de León, directora del Instituto Canario de la Vivienda; Javier Terán, gerente de Visocan; José Miguel González, economista y director de Consultoría de Corporación 5; José Ramón Barrera, comisionado del REF; Fernando Rodríguez, director territorial de Provivienda; José Manuel Garrido, director de Relaciones Institucionales de Cajasiete; y Óscar Izquierdo, presidente de la patronal de la construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO), quien intervendrá desde los estudios de la Radio Canaria en Tenerife.

El Foro abordará la actual situación de emergencia habitacional que atraviesa Canarias, analizando cómo el incremento de los precios está limitando severamente el acceso a la vivienda para gran parte de la población. Los invitados desgranarán las causas de este escenario y propondrán soluciones que pasen por un análisis crítico del nuevo marco normativo y la eficacia de los actuales modelos de gestión.

Según las estadísticas, los municipios más caros para alquilar una vivienda San Bartolomé de Tirajana, Arona, Adeje y

Las Palmas de Gran Canaria.

Colaboración público-privada y el papel del REF

Otro de los ejes centrales será el papel de la colaboración público-privada como vía para agilizar la construcción de inmuebles. En este sentido, se debatirán los inconvenientes técnicos y administrativos que encuentra la patronal de la construcción para la edificación de obra nueva.

Asimismo, se analizarán los mecanismos de financiación disponibles y una propuesta clave para el sector; el uso del Régimen Económico y Fiscal (REF) para permitir que la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) pueda destinarse a la promoción de viviendas dirigidas posteriormente al mercado del alquiler.

Con esta iniciativa, la Radio Canaria y Cajasiete mantienen una vez más su compromiso de poner sobre la mesa los asuntos de mayor calado social y económico para las Islas, ofreciendo a los oyentes las claves de un sector estratégico para el bienestar de la ciudadanía canaria.