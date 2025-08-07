La Radio Canaria despierta cada sábado con el buen rollo de ‘Gente Seria Verano’

Dani Mesa y su equipo regresan cada sábado, de 10:00 a 1:00 horas, con una edición especial de ‘Gente Seria’ cargada de música, humor y participación en directo

Dani Mesa en los estudios de La Radio Canaria / Gente Seria Verano

La Radio Canaria vuelve a llenarse de energía positiva este sábado, 9 de agosto, con una nueva entrega de ‘Gente Seria Verano‘, el morning show presentado por Dani Mesa y su equipo. Durante todo el mes de agosto, las mañanas de la radio pública estarán cargadas de humor, música y buen rollo para arrancar el día con actitud positiva y una sonrisa.

Justo después de ‘Tiempo de Alisios’, comienza una hora de entretenimiento sin pausa, en la que los oyentes tendrán los micrófonos abiertos para compartir sus planes veraniegos, propuestas musicales y dedicar canciones en directo a sus seres queridos.

De 10:00 a 11:00 horas, Dani Mesa estará muy pendiente del WhatsApp y las redes sociales del programa, recogiendo mensajes, comentarios y dedicatorias que irá compartiendo con la audiencia en tiempo real.

Con un enfoque más musical que nunca, el programa recorrerá temas de todas las épocas y estilos, construyendo, en conexión directa con la audiencia, la banda sonora ideal para los sábados de verano.

Será, como siempre, con el sello personal de Dani Mesa: Humor, cercanía y ese buen rollo contagioso que convierte cada mañana de sábado en una cita imprescindible.