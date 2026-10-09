La Radio Canaria despliega un intenso fin de semana deportivo con más de doce horas de ‘Todo Goles Radio’

La emisora autonómica seguirá en directo la actualidad de los principales equipos canarios entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre, con especial atención al fútbol y al baloncesto

La Radio Canaria prepara un amplio despliegue deportivo para este fin de semana del sábado 10 y domingo 11, que se extenderá hasta el lunes 12 de octubre, con más de doce horas de Todo Goles Radio y una cobertura especial de los principales compromisos de los equipos canarios. El primero de ellos, este sábado 10 de octubre, a las 17:30 horas, será el partido entre el Club Baloncesto Gran Canaria y el Alicante, correspondiente a la tercera jornada de Primera FEB, del que La Radio Canaria ofrecerá puntual información durante toda la tarde.

Jugadores del CB Gran Canaria, en un partido anterior.

La programación comenzará el sábado 10 de octubre, de 14:00 a 15:00 horas, con una nueva edición de ‘El Deportivo de La Radio Canaria’, conducido por Moisés Rodríguez. A partir de las 16:00 horas se abrirá ‘Todo Goles Radio’, que permanecerá en antena hasta las 20:00 horas para seguir todo cuanto acontezca con los equipos y deportistas canarios durante la tarde, incluyendo el partido entre el Club Baloncesto Gran Canaria y el Alicante.

Un domingo con dos grandes tramos de ‘Todo Goles Radio’

La programación deportiva se intensificará el domingo 11 de octubre. ‘Todo Goles Radio’ abrirá su primera ventana a las 11:00 horas y permanecerá en antena hasta las 14:30 horas, bajo la conducción de Carlos Guillermo Domínguez.

La sexta jornada de Segunda Federación será uno de los grandes focos de atención. En el grupo IV, el UD Tamaraceite visitará al Puente Genil FC desde las 11:00 horas, mientras que a las 12:00 horas llegará uno de los encuentros más atractivos de la jornada, el derbi de filiales entre Las Palmas Atlético y Tenerife B, en el Anexo al Estadio de Gran Canaria.

En el grupo V, el Atlético Paso afrontará su compromiso a domicilio frente al CF Talavera de la Reina, en El Prado. La Radio Canaria completará el seguimiento del fútbol regional y nacional con todo lo que depare la sexta jornada de Tercera Federación para los representantes canarios.

El baloncesto ACB también ocupará un lugar destacado. La Laguna Tenerife visitará al UCAM Murcia a partir de las 11:30 horas, en la tercera jornada de la competición. La Radio Canaria ofrecerá el encuentro con la narración de José Antonio Felipe y los comentarios de Fernando Llombet.

Futbolistas de la UD Las Palmas, durante la celebración de una jugada.

Mallorca-UD Las Palmas, gran cita del domingo por la tarde

La segunda edición dominical de Todo Goles Radio comenzará a las 16:00 horas y se prolongará hasta las 20:00 horas, con Juanjo Toledo en la dirección y conducción y Simón Abreu en la producción. El gran protagonista será el encuentro de la novena jornada de Segunda División entre el RCD Mallorca y la UD Las Palmas, que arrancará en Son Moix a las 17:30 horas.

La Radio Canaria intensificará su cobertura desde las 17:00 horas, con Juan Luis Monzón en la narración y Mingo Oramas en los comentarios.

Jugadores del CD Tenerife.

El Tenerife-Girona cierra el despliegue el lunes

El amplio dispositivo deportivo de La Radio Canaria tendrá continuidad el lunes 12 de octubre, jornada festiva, con el encuentro que cerrará la novena jornada de Segunda División. El CD Tenerife recibirá al Girona FC en el Heliodoro Rodríguez López a partir de las 20:00 horas.

‘Todo Goles Radio’ abrirá su edición especial a las 19:30 horas, dirigido por Juanjo Toledo y producido por Simón Abreu. Joaquín González estará al frente de la narración, acompañado en los comentarios por José Barroso y Pedro del Castillo.

El CD Tenerife-Girona FC podrá seguirse además en directo a través de Televisión Canaria, completando así el dispositivo especial de los medios públicos canarios para una de las grandes citas futbolísticas del fin de semana.

Con este despliegue, La Radio Canaria refuerza su apuesta por el seguimiento en directo del deporte de las islas, desde las principales competiciones profesionales hasta las categorías en las que compiten los representantes canarios, acercando a la audiencia durante todo el fin de semana la emoción de cada cancha y cada terreno de juego.