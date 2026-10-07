‘La Retranca’ aborda el adelanto electoral y la huelga general de la vivienda

Televisión Canaria emite una nueva entrega del programa enfocada en las elecciones generales anticipadas y las movilizaciones por el derecho a la vivienda este jueves a las 22:30 horas

Televisión Canaria emite un nuevo episodio de ‘La Retranca‘ este jueves 8 de octubre a las 22:30 horas en el que abordará la nueva convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. El programa presentado por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez también pulsará el estado de la acampada por la vivienda en la Puerta de Sol, en Madrid, y los movimientos de los sindicatos para la próxima huelga general.

En el contexto de la convocatoria de elecciones generales anticipadas, el espacio analizará los movimientos de las formaciones políticas de cara a la cita electoral, las posibles alianzas y las reacciones en el Archipiélago con la participación del analista político Javier Sánchez.

Durante los casi 90 minutos de emisión en directo, el espacio conectará con la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol en Madrid y pulsará las acciones sindicales de cara a la huelga general del 11 de noviembre mediante la intervención de la secretaria general de CCOO en Canarias, Vanesa Frahija.

Asimismo, la emisión ofrecerá información en directo desde Ceuta tras el desalojo policial en la playa de El Trampolín, donde permanecían cientos de inmigrantes. La situación de la ciudad autónoma ha sido, hasta el desahucio de Maricarmen Abascal, el principal asunto de debate político nacional.

Marta Rodríguez y Mayer Trujillo presentan esta nueva entrega de ‘La Retranca’ que pone el foco en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, entre otros asuntos.

El programa contará con una mesa de análisis periodístico integrada por Javier Rodríguez (Cadena SER), Guillermo García (COPE) y Aday Moreno (Libertad Digital Canarias), junto a los representantes políticos Melisa Rodríguez y Alberto Rodríguez (Drago Canarias). La propuesta se completará con un debate entre representantes de los principales partidos en las Islas, con la presencia de José Antonio Valbuena (PSOE), Cristina Valido (CC) y Rebeca Paniagua (PP), enfocado en los motivos del adelanto electoral y en el rechazo parlamentario a los decretos ley en materia de vivienda.

‘La Retranca’ se emite semanalmente en Televisión Canaria y se encuentra disponible también en Canarias Play, en La Radio Canaria, en el canal de YouTube de la televisión pública y en sus perfiles oficiales de redes sociales; @RTVCes en X, @RadioTelevision Canaria – RTVC.es en Facebook y @rtvces en Instagram.