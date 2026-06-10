‘La Retranca’ realiza una cobertura especial de la visita del papa León XIV a Canarias

El espacio de análisis repasa la agenda papal y debate sobre la subida del IBI en La Laguna este jueves a las 22:30 horas

Televisión Canaria emitirá este jueves 11 de junio a las 22:30 horas una entrega especial del programa ‘La Retranca’ centrada en la histórica visita del papa León XIV al archipiélago. El espacio, conducido por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, conectará con Las Palmas de Gran Canaria para analizar la jornada del pontífice en la isla, marcada por su encuentro con la realidad migratoria en Arguineguín y la eucaristía en el Estadio de Gran Canaria.

Asimismo, el programa ofrecerá conexiones en directo desde San Cristóbal de La Laguna para avanzar los actos del viernes en Tenerife, que pondrán fin a la visita papal a España.

La mesa de debate analizará la repercusión social, política y religiosa del viaje, además de detallar las incidencias de movilidad de la jornada. Para ello, el plató contará con los periodistas Jorge Bethencourt, Juan García Luján y Janire Alfaya, junto al presidente de Drago Canarias, Alberto Rodríguez.

Viviendas vacías

Además de la cobertura eclesiástica, ‘La Retranca’ abordará la moción aprobada por el Ayuntamiento de La Laguna, a propuesta de Drago Canarias, para incrementar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios de viviendas vacías. Los analistas debatirán sobre la viabilidad de esta medida, que busca movilizar un parque estimado de 5.000 inmuebles deshabitados en el municipio, y valorar su posible aplicación en otras localidades de las Islas.

El formato de análisis y debate puede seguirse en la señal de televisión, a través de su canal de YouTube, en La Radio Canaria y en los perfiles oficiales del programa en Instagram (@la_retranca_), X (@LaRetrancaTVC) y TikTok (@la.retranca).