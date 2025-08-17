La Retreta despide las fiestas en Agaete

La Banda Guayedra, los papagüevos y la magia de los faroles cerraron con música y color las fiestas de Nuestra Señora de Las Nieves 2025

El último volador sonó en Agaete con la misma fuerza que el primero. La Retreta encendió la alegría de una despedida sin nostalgia, iniciando la cuenta atrás hacia 2026. Los silbidos anunciaron el momento esperado y, con ellos, llegó el estallido de júbilo que convirtió la noche en pura celebración.

La Banda de Guayedra durante su participación en La Retreta | Ayuntamiento de Agaete

La Banda Guayedra desbordó entusiasmo y contagió a los presentes. La música hizo bailar a un gentío que llenó Puerto de Las Nieves, reafirmando la fuerza de esta cita junto al mar.

Los papagüevos salieron a la calle con su último baile del año. Faroles y farolillos iluminaron la villa costera, en un desfile multicolor que mostró la frescura de la nueva generación de danzantes.

Agaete volvió a ser el centro de la fiesta

Vecinos y visitantes llegados de toda Gran Canaria abarrotaron Agaete. La villa volvió a convertirse en el centro de la fiesta, con una noche cargada de ilusión y música que se extendió hasta la medianoche.

Algunos de los papagüevos que bailaron en La Retreta de este 2025 | Ayuntamiento de Agaete

El cielo nocturno fue testigo de la magia de La Retreta. Estrellas y fuegos acuáticos se mezclaron sobre el Muelle Viejo, iluminando la cola del dragón y el Roque Partido con cientos de colores.

Un cierre vibrante y musical

El espectáculo pirotécnico, de más de 12 minutos, llenó de emoción a la multitud. El mar reflejó un juego romántico de luces y pólvora, mientras la música mantenía vivo el espíritu festivo.

La Mekanica by Tamatindos y Aithamy Dj tomaron el relevo para prolongar la celebración. La Retreta cerró las fiestas entre baile, música en directo y un Agaete entregado, dejando un recuerdo imborrable hasta el próximo año.