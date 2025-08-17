El regreso de la Virgen de Las Nieves a la ermita marca la cuenta atrás para el fin de las fiestas, tras un mes intenso de actos, eventos y alegría en Agaete

La Virgen de Las Nieves regresa a su ermita en Agaete. Imagen cedida por el ayuntamiento de Agaete

Agaete despide sus fiestas con el regreso de la Virgen de Las Nieves a su ermita frente al mar tras varias semanas en la Iglesia de la Concepción.

Así, la imagen ha regresado arropada por el calor de su pueblo en una cita multitudinaria en la que, incluso, los fieles recorrieron las calles con los pies descalzos junto a la virgen en su camino a “casa”.

Con la bajada de la bandera de las fiestas, el mes de celebración, actos y eventos encara la recta final de la programación y, aunque la bandera aguardará a su nuevo izado en 2026, Agaete seguirá bailando con varias citas con la música en directo como colofón para este 2025.

Una cita llena de tradición

Con el fervor de su pueblo, el recorrido procesional fue un momento de encuentro entre vecinos, amigos y visitantes. Los fieles se sumaron a la procesión multitudinaria con un camino marcado por el ritmo de la Agrupación Musical Guayedra hasta Puerto de Las Nieves, una cita llena de tradición que ha llenado las calles del municipio.

Tras girarse en su despedida al pueblo, Agaete estalló en aplausos, con un momento de sentimiento que recargó los corazones para seguir el paso hasta la ermita, donde se renovó la ilusión. Con el Salve, las promesas y las voces unidas por el amor a Nuestra Señora de Las Nieves, la imagen regresó a su hogar bajo el replique de las campanas.

Con todo, esta tarde la Agrupación Musical Guayedra ofrecerá su tradicional concierto, al que seguirá el concierto de Cristina Ramos y Benito Cabrera.