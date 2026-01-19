Aunque siguen vigentes las alertas por viento y fenómenos costeros, la situación meteorológica esta semana comienza más estable que lo fue el fin de semana

Caleta de Famara, Lanzarote. Continúa el mal estado del mar. Imagen EFE

Las alertas por viento y fenómenos costeros continúan activas en Canarias, si bien el comienzo de la semana se presenta con una situación meteorológica más estable que la vivida durante el pasado fin de semana.

El viento alisio seguirá presente, aunque con menor intensidad. Aun así, se esperan rachas fuertes en las cumbres de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, así como en las zonas habituales, especialmente en las áreas costeras del sureste y noroeste de todas las islas.

Este lunes predominará la nubosidad variable y, aunque se mantiene la probabilidad de precipitaciones, estas serán mucho menos significativas que en días anteriores. Podrían registrarse lluvias débiles, dispersas y ocasionales en medianías del norte de Gran Canaria, el nordeste de Tenerife y el nordeste de La Palma.

El domingo las precipitaciones dejaron unos 68 litros en El Cecado, Vallehermoso (La Gomera), en Garafía (La Palma) se registraron 61 litros, 28 litros en El Pinar (El Hierro), 51 en Aguamansa (Tenerife), cerca de 47 litros en San Mateo (Gran Canaria), 22 litros en Tiscamanita (Fuerteventura) y 8 en Tías (Lanzarote).

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso a mediodía respecto al domingo. Sin embargo, el estado del mar seguirá siendo adverso debido al viento y al oleaje. Se espera un mal estado del mar generalizado en todo el archipiélago, por lo que se recomienda extremar las precauciones, especialmente en las costas abiertas al norte, donde las olas pueden superar los 3,5 metros de altura.

Posibilidad de lluvias débiles también el martes

Con vistas al martes, no se descartan lluvias débiles en las islas más montañosas, siendo más probables en las medianías de Gran Canaria. En el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente, mientras que las mínimas tenderán a descender. El viento soplará moderado del norte o nordeste, con intervalos fuertes en las vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas. En las cumbres, el viento será fuerte de madrugada, amainando a moderado a lo largo del día.

El Gobierno de Canarias ha alertado de la posibilidad de desprendimientos en los próximos días en las islas occidentales y en Gran Canaria, por lo que mantiene activada una prealerta para el seguimiento de posibles afecciones en infraestructuras o viviendas.

La borrasca Harry dejará inestabilidad en el Mediterráneo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, precipitaciones fuertes y persistentes en el extremo nordeste, sobre todo en Girona, además de nevadas con importantes acumulados en los Pirineos orientales y a últimas horas en la Ibérica oriental así como rachas muy fuertes de viento en el litoral catalán y en Baleares.

El paso de una dana hacia el Mediterráneo junto con la formación de la borrasca Harry al norte de Argelia dejará una situación muy inestable en el Mediterráneo occidental, con un temporal que afectará al nordeste peninsular y a Baleares.