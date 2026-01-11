Compartirá su historia personal como madre de un niño que llegó a su vida con 47 años. En España aún persisten prejuicios sociales sobre las madres después de los 50

El espacio de Televisión Canaria ‘Gente Maravillosa‘ presenta este lunes 12 de enero, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega que aborda la maternidad a partir de los 50 años. El espacio presentado por Eloísa González contará con la participación de Ainhoa Arteta, una de las artistas líricas españolas más reconocidas a nivel internacional, que compartirá su testimonio personal sobre la maternidad en etapas más avanzadas de la vida.

Ainhoa Arteta reflexiona en el programa sobre los prejuicios que aún persisten respecto a las mujeres que deciden ser madres después de los 50, y visibilizará la presión social que, en muchas ocasiones, condiciona esas decisiones.

Ainhoa Arteta y Eloísa González.

El programa incluye una cámara oculta en las que se recrean situaciones reales cargadas de comentarios hirientes hacia mujeres que optan por la maternidad madura. ¿Cómo reaccionarán los canarios ante estos juicios despectivos? Una vez más, el programa pondrá a prueba la empatía y la sensibilidad de nuestra gente.

Más de un centenar de personas participarán como público virtual, conectadas desde todas las islas, en un debate que invita a reflexionar sobre el derecho a construir un proyecto familiar sin límites de edad ni estereotipos.