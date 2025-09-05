En el último año ha repuntado el abandono de los estudios en Canarias por parte de los jóvenes pasando de 13,1 al 14,4 %

Canarias presenta un informe escolar sobre la participación de la comunidad educativa

La tasa de abandono escolar temprano en Canarias es una de las más altas del país. En el último año ha pasado del 13,1 al 14,4%, casi dos puntos por encima de la media, que alcanza el 12,6 %. Esta cifra dista mucho de las de Cantabria, donde solo el 6,1% de los estudiantes, deja los estudios antes de tiempo.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa, EPA, este baremo ha bajado del 13% en los últimos meses en el conjunto de España. En junio se situó en el 12,6 %.

Nivel educativo de las familias

El abandono escolar temprano está estrechamente vinculado al nivel educativo de las familias. Los jóvenes cuyas madres solo tienen estudios primarios presentan una probabilidad de abandono 14 veces mayor que aquellos con madres con estudios superiores.

La Comisión Europea ha advertido de que tras la pandemia las tasas de absentismo prolongado (más de tres meses consecutivos sin asistir) aumentaron entre estudiantes desfavorecidos. Una circunstancia que incide en el mercado laboral porque estas personas serán las que tengan menos ingresos y más desempleo.

Descenso entre los 18 y 24 años

En el análisis de los dos últimos trimestres de 2024 y de los dos primeros trimestres de 2025, ha bajado cuatro décimas la tasa de abandono escolar entre personas de 18 y 24 años. Esta investigación ha sido desarrollada por el el servicio de Estudios de Funcas.

La evolución de esta cifra se había estancado en los últimos cuatro años ya que en 2021 se registró una tasa del 13,3 %, en 2022 subió al 13,9 %, en 2023 volvió a bajar al 13,7 % y en 2024 descendió hasta el 13 %.

El director del área de Educación de Funcas, Ismael Sanz, asegura, «en cualquier caso, el descenso no evita que España esté aún lejos del objetivo europeo del 9 % fijado para 2030». En este sentido, subraya que «somos el segundo país con mayor tasa de abandono de la UE, solo mejor que Rumanía (16,8 %), y estamos lejos de la media de la media europea, actualmente del 9,3 %».

Diferencias regionales

Por otra parte, las diferencias territoriales son muy significativas, ya que en 2025 la brecha oscila entre el 20,6 % de tasa de abandono temprano de la Región de Murcia y el 3,8 % que registra el País Vasco.

Cantabria (6,1 %), Madrid (9,3 %) o Navarra (9,6 %) también registran tasas bajas, frente a cifras del 18,8 % de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

No obstante, hay comunidades que han realizado esfuerzos para reducir estas tasas, como es el caso de Andalucía que ha pasado de un 16,9 % en 2023, al 15,5 % en 2024 y al 14,8 % en 2025.

También Castilla y León ha mejorado su abandono escolar rozando el 9,7 % este año, mientras que la Comunidad Valenciana lo ha reducido del 15 % en 2023 al 13,8 % en 2025.

Para evitar este abandono temprano el experto de Funcas reitera la necesidad de conjugar la reducción de ratios en las aulas y las tutorías personalizadas con incentivos a docentes experimentados en centros vulnerables.

También la flexibilización de la FP y una orientación educativa adaptada al mercado laboral o programas de refuerzo, son medidas que apoyarían esta disminución.