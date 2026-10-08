Un informe de la UCO remitido al Tribunal Central de Instancia revela la existencia de actos preparatorios, seguimientos y campañas de acoso orientados a apartar a la jueza Beatriz Biedma de la investigación judicial

La UCO destapa una estrategia para ‘apartar’ a la jueza del caso del hermano de Pedro Sánchez. EFE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe de atestado al juzgado donde detalla las actuaciones de una presunta trama orquestada con el objetivo de interferir y «destruir el procedimiento» que afecta a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno.

La investigación judicial, tutelada en el marco de las Diligencias Previas 150/2025, expone cómo los implicados habrían trazado diversas líneas de actuación para desestabilizar la causa instruida por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, la magistrada Beatriz Biedma Rojano.

Ante estos hallazgos, el magistrado Santiago Pedraz ha ordenado incorporar la documentación a las actuaciones y dar traslado a las partes y al Ministerio Fiscal.

Captación a terceros para «limpiar» a los jueces de Badajoz

El atestado policial analiza cuatro declaraciones clave en calidad de testigos e integra diversas evidencias tecnológicas, entre las que destacan notas digitales de los investigados y anotaciones manuscritas intervenidas en agendas de la trama.

Según el relato de los hechos, se constata la creación de grupos de mensajería y la celebración de reuniones (entre las que figura un encuentro en Madrid planteado como piso franco del PSOE) en las que se definieron vías para forzar la recusación de la magistrada Biedma.

Asimismo, los testimonios recogidos por los agentes exponen intentos de captación a terceros para «limpiar» a los jueces de Badajoz, así como el uso de perfiles falsos en redes sociales y la creación de imágenes mediante inteligencia artificial para desacreditar e intimidar a la instructora.

Publicaciones dirigidas expresamente a descalificar a la jueza Biedma

Además de los maniobras judiciales y el acoso en redes, la UCO vincula directamente a uno de los sospechosos con un canal de YouTube denominado «MAGISTRADO ANTICORRUPCIÓN TV», desde el cual se habrían emitido más de un millar de vídeos.

Al menos un centenar de estas publicaciones estaban centradas de manera monográfica en la causa judicial del hermano del presidente o dirigidas expresamente a descalificar a la jueza Biedma mediante acusaciones de prevaricación y supuestas irregularidades.

Con la incorporación del oficio al sumario, el instructor judicial ha puesto a disposición de las partes tanto los informes como los soportes digitales que contienen la totalidad de las testificales.