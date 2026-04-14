Miyashiro sufre una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo y su baja será según vaya evolucionando

La UD Las Palmas confirma la lesión muscular de Taisei Miyashiro.

El futbolista japonés de la UD Las Palmas Taisei Miyashiro sufre una lesión muscular en el músculo isquiotibial izquierdo, según ha confirmado el club isleño de LaLiga Hypermotion.

El atacante nipón, cedido al conjunto grancanario por el Vissel Kobe hasta el próximo 30 de junio, se lesionó al comienzo de la segunda parte del encuentro del pasado sábado ante el Málaga CF en el estadio La Rosaleda (2-0), y fue sustituido por Jonathan Viera.

Según el parte médico hecho público en la noche del lunes por la UD Las Palmas, «el jugador sufre una microrrotura en el isquiotibial izquierdo«,. Aunque no precisa el periodo de baja, que será «según evolución».

Desde su llegada en el pasado mercado de enero, Miyashiro ha disputado once partidos con el equipo amarillo. Nueve de ellos como titular, en los que ha marcado cuatro goles.