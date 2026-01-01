El atacante tarraconense llegará cedido hasta final de temporada por la Sampdoria de Italia y será el segundo fichaje en el mercado invernal de la UD Las Palmas

La UD Las Palmas presentará el viernes al extremo catalán Estanislau Pedrola como su segundo fichaje en el mercado invernal, según reveló anoche el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, antes de la cena de fin de año con la plantilla isleña.

La UD Las Palmas presentará el viernes al extremo catalán Estanislau Pedrola. Imagen de UCSAMP.

‘Estanis’ Pedrola, de 22 años, ya se está ejercitando a las órdenes del técnico asturiano Luis García, aunque su fichaje no ha sido anunciado de forma oficial a la espera de que se abra el nuevo plazo de incorporaciones, precisamente el 2 de enero de 2026.

El atacante tarraconense llegará cedido hasta final de temporada por la Sampdoria de Italia, quien lo compró al FC Barcelona en junio de 2024 por tres millones de euros, y se convertirá en el segundo refuerzo del equipo amarillo tras el centrocampista colombiano Nicolás Benedetti.

Fichaje mercado invernal

Sin embargo, no serán los únicos fichajes de la UD Las Palmas en esta ventana invernal, puesto que Ramírez ha confirmado que también llegará un delantero para reforzar un plantel que buscará el ascenso directo a Primera División.

En el capítulo de salidas, y tras la marcha del ariete Jaime Mata, el catalán Marc Cardona podría seguir sus pasos y rescindir de forma anticipada el contrato que le une al club grancanario hasta el próximo 30 de junio de 2026.

«No sabemos si Marc Cardona saldrá, ya veremos lo que sucede, pero está claro que en estos días va a salir otro jugador y queremos traer un delantero más», avanzó el presidente de la UD Las Palmas.