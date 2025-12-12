La UE quiere poner fin a la exención arancelaria de que disfrutan hoy en día los paquetes cuyo valor no superan los 150 euros en plataformas como shein

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han llegado este viernes a un acuerdo para imponer a partir del próximo 1 de julio un arancel de 3 euros a los pequeños paquetes que entran en la Unión Europea, principalmente por las compras realizadas online a través de plataformas de bajo coste como Shein y Temu.

Reforma arancelaria

El acuerdo permitirá la aplicación de esta tasa de manera temporal hasta que entre en vigor la reforma arancelaria definitiva prevista para 2028, con la que la UE quiere poner fin a la exención arancelaria de que disfrutan hoy en día los paquetes cuyo valor no superan los 150 euros en plataformas como shein.

Según datos de la Comisión, sólo el pasado año se realizaron cerca de 4.600 millones envíos de mercancía de bajo coste, lo que supone la entrada de 12 millones de paquetes diarios libres de arancel por no superar su valor los 150 euros.