Wolfredo Wildpret fue Doctor Honoris Causa en Ciencias Naturales por la Universidad Leibniz de Hannover (Alemania)

La Universidad de La Laguna expresa su pesar por la desaparición hoy, 13 de marzo de 2026, de uno de sus más celebrados investigadores, el botánico Wolfredo Wildpret de la Torre. Sus contribuciones al estudio de la flora canaria han sido fundamentales para un mayor conocimiento de los ecosistemas insulares en el exterior.

Wolfredo Wildpret de la Torre.

Activismo ecológico

Fue un ejemplo de universitario en su sentido más amplio, pues más allá de sus labores científicas y docentes, también tuvo una importante actividad en la sociedad civil, participando en numerosas instituciones y mostrando un gran compromiso cívico que vehiculó en la causa el activismo ecológico.

Wildpret de la Torre nació en Santa Cruz de Tenerife en 1933. Licenciado y doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y Premio Extraordinario de Licenciatura, fue catedrático y posteriormente profesor emérito de la Universidad de La Laguna, institución en la que trabajó durante 36 años hasta su jubilación en 2003.

Premio Canarias e Investigación

Entre otras distinciones, fue Doctor Honoris Causa en Ciencias Naturales por la Universidad Leibniz de Hannover (Alemania); Premio Canarias en Investigación e Innovación 2011; y Premio Reinhold Tüxen en 2018 por la Asociación Alemana de Geobotánica, un reconocimiento a investigadores internacionales con una labor destacada en el campo de la Botánica.

Su principal campo de investigación fue la creación de diversas líneas enfocadas al estudio taxonómico y sintaxonómico de la Flora y Vegetación de Canarias. En su carrera académica queda su participación en más de 50 proyectos de investigación y cualificados trabajos, entre los que destacan los básicos para la delimitación de buena parte de los espacios naturales protegidos de Canarias, más de 40 memorias de licenciatura dirigidas, entre ellas seis de las universidades alemanas de Hannover y Erlangen, la dirección de 20 tesis doctorales y más de 200 artículos científicos publicados en las más prestigiosas revistas.

Flora y vegetación

A su vuelta a Tenerife en 1960, participó en la creación de la sección de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna. Por ello, a él se debe la implantación en esta institución de los estudios fitosociológicos y toda una escuela de docentes y profesionales que ha contribuido de modo excepcional al conocimiento de la flora y de la vegetación de Canarias.

Adicionalmente, fue socio fundador y primer presidente del grupo ecologista ATAN, destacando por su labor en defensa de la naturaleza en Canarias, colaborando además con otros colectivos ecologistas. También fue presidente del grupo de trabajo de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Plan Estratégico de Tenerife y miembro del Consejo Asesor del Jardín Canario «Viera y Clavijo». Desde 1983 formaba parte del Patronato del Parque nacional del Teide. También era miembro del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria, del Colegio Oficial de Biólogos y de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Perteneció al Instituto de Estudios Canarios de La Laguna y era miembro asesor de la Fundación César Manrique.

Era Académico de Número de la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife; Académico Correspondiente de la Academia Nacional de Medicina; Académico Fundador de la Academia Canaria de Ciencias y Académico de Número de la Academia Canaria de la Lengua.