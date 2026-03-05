La Universidad de La Laguna atribuye el aumento de huella de carbono a la renovación de gases refrigerantes en sistemas de aire acondicionado

La ULL registra una huella de carbono de 2.763 toneladas de CO₂ en 2024. EFE

La Universidad de La Laguna (ULL) registró una huella de carbono de 2.763,37 toneladas de CO₂ equivalente en 2024, según los datos inscritos en la Oficina Española de Cambio Climático, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La cifra supone 209,8 toneladas más que en 2023, un incremento que la universidad atribuye principalmente a la renovación de gases refrigerantes en los sistemas de aire acondicionado de varios centros.

Es una actuación de mantenimiento que impacta directamente en el denominado Alcance 1 de las emisiones.

Eficiencia energética

Pese a este aumento, la institución prevé una reducción significativa en 2025 gracias a proyectos recientes de eficiencia energética.

Entre ellos la instalación de placas solares fotovoltaicas en 15 cubiertas de edificios y nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos alimentados con energía solar.