La policía también imparte charlas para la prevención en los centros educativos y hace intervenciones en situaciones de riesgo de exclusión social

Informa. RTVC.

Las fuerzas de seguridad pueden ser determinantes a la hora de contener el absentismo escolar, que en Canarias se encuentra en el 5,8%. En Las Palmas de Gran Canaria, la Unidad de protección y acompañamiento de la Policía Local interviene en el entorno del menor para tratar de revertir la situación.

Por tanto, los locales patrullan por las calles de la ciudad y en caso de sospechar de un caso de absentismo escolar avisan a la Unidad de Protección y Acompañamiento. No existe una causa exacta por la que las niñas y los niños falten a clase de forma reiterada, pues depende de varios factores.

Imagen archivo RTVC.

Factores que influyen

Por ejemplo, el acoso es uno de los factores y en mencionada unidad, también dan charlas en los centros educativos para su prevención. Se trata de una unidad especializada en el ámbito social que se coordina con los servicios sociales del ayuntamiento y con la fiscalía si fuera necesario.

La policía también imparte charlas para la prevención en los centros educativos y hace intervenciones en situaciones de riesgo de exclusión social.

