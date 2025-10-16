El acuerdo regirá la organización del servicio entre 2026 y 2029

La Mesa General de Funcionarios, celebrada este miércoles, aprobó las nuevas instrucciones horarias de la Policía Local y los Agentes de Movilidad que regirán la organización del servicio entre 2026 y 2029, un acuerdo aceptado tras el diálogo con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Según el Ayuntamiento de la capital grancanaria, la nueva estructura horaria supone un avance en la planificación operativa y en la gestión de los recursos humanos, optimizando la presencia de efectivos en los tramos horarios de mayor demanda y en las horas punta.

Equilibrio sostenible

El nuevo modelo también incorpora medidas que favorecen la conciliación de la vida personal y familiar de los agentes, apostando por un equilibrio sostenible entre la eficiencia del servicio público y el bienestar de quienes lo prestan.

“Esto qué supone, para el ciudadano que podamos prestar un mejor servicio, optimizamos la capacidad técnica que tiene la Policía Local para tener cosas como la seguridad ciudadana o el tráfico en la ciudad”, señaló Josué Iñíguez, concejal de Seguridad.

Nuevos horarios para la Policía Local y Agentes de Movilidad de Las Palmas / Imagen cedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

“Al mismo tiempo, eso lo hemos combinado con una parte muy importante que es la conciliación de la vida familiar y el derecho a la desconexión profesional”, añadió.

Según menciona un comunicado del Ayuntamiento, el acuerdo tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2029, lo que permitirá planificar con antelación turnos, descansos, vacaciones y acciones formativas.

Además, las nuevas instrucciones reconocen el trabajo especializado que realiza la Policía Local en áreas como la seguridad ciudadana o el tráfico, o, adaptando los horarios a las particularidades de cada unidad.