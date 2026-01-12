La Universidad Popular de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria ofrece más de 30 talleres y 450 plazas para fomentar la formación de proximidad y las tradiciones canarias

La Universidad Popular de Canarias abre en el Cono Sur su mayor sede. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La nueva sede de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste ha abierto este lunes sus puertas en el Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria, convirtiéndose en la más grande de Canarias.

El nuevo equipamiento municipal, ubicado en el Paseo de San José, cuenta con más de 30 talleres y 450 plazas, que se suman a la red de ocho centros que ya conforman la Universidad Popular en los cinco distritos de la ciudad.

La alcaldesa, Carolina Darias, junto a la concejala de Educación, Nina Santana, visitó el centro y mantuvo un encuentro con alumnado y profesorado, destacando la alta demanda de la oferta formativa y la importancia de una educación cercana y accesible.

Diversa programación

La programación combina talleres vinculados a la preservación de las tradiciones canarias, como bailes, música, cerámica, telares o vestimenta tradicional, con acciones orientadas a la empleabilidad, como informática, peluquería o idiomas.

El nuevo centro dispone de más de 2.300 metros cuadrados y refuerza el papel del Cono Sur como espacio educativo y comunitario. Desde el Ayuntamiento se subraya el compromiso con una formación no reglada que fomente la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida, además de avanzar en una ampliación futura de plazas gracias a una inversión municipal que superará los tres millones de euros.