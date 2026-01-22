El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria establece un calendario escalonado para la adquisición de entradas para la preselección Drag y las galas de la Reina y Drag Queen

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha fijado los días 26, 27 y 29 de enero para la venta de entradas de los principales actos del Carnaval.

En concreto, las localidades para la preselección Drag podrán adquirirse el lunes 26, las de la Gala de la Reina el martes 27 y las de la Gala Drag Queen el jueves 29.

A partir de las 09:00 horas

Las entradas estarán disponibles a partir de las 09:00 horas, tanto a través de la plataforma, con enlaces en lpacarnaval.com, como en la taquilla habilitada en la trasera del edificio Miller, en la plaza de Canarias.

La venta escalonada tiene como objetivo agilizar el proceso de compra. El precio de las entradas para la preselección Drag y la Gala de la Reina será de 10 euros, mientras que las de la Gala Drag Queen costarán 15 euros. El resto de actos del programa serán de acceso libre hasta completar aforo.