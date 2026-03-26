Ciro Molina solicita reconocimiento y reparación mientras aporta nuevas pruebas y reclama protección para las víctimas

La víctima de abusos, Ciro Molina, en la Iglesia de Tenerife acude a Fiscalía. Europa Press

Ciro Molina, denunciante de abusos en el ámbito eclesiástico en Tenerife cuando era menor, ha acudido a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife y ha anunciado que solicitará su inclusión en el sistema de reparación a víctimas que negocian el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo.

El afectado ha aportado nuevas pruebas, entre ellas una grabación en la que, según sostiene, se reconocen casos de abusos y su ocultación en el pasado.

Molina reclama que se reconozca oficialmente a las víctimas y denuncia la falta de apoyo, especialmente en ámbitos como la asistencia psicológica, cuyo coste, asegura, es difícil de asumir.

Reparación y protección

Desde la Fiscalía han señalado que el caso se encuentra archivado debido a la prescripción de los delitos y al fallecimiento del obispo implicado.

Aun así, Molina insiste en la necesidad de avanzar en mecanismos de reparación y protección, y defiende que sea un órgano independiente el que determine posibles indemnizaciones, al considerar que la Iglesia no debe ejercer como “juez y parte”.