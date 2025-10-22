ES NOTICIA

La Virgen de Las Nieves continúa su peregrinación este miércoles por Garafía

La imagen mariana recorre El Carmen–Las Tricias antes de partir mañana hacia Puntagorda dentro del Jubileo de la Esperanza

Este miércoles 22 de octubre, la Virgen de las Nieves continúa su peregrinación extraordinaria por los municipios de La Palma, dentro del Jubileo de la Esperanza, el primero tras la erupción del volcán Tajogaite. La jornada de hoy está dedicada al municipio de Garafía, donde la imagen permanecerá en la zona de El Carmen–Las Tricias.

Ermita de Las Tricias, en Garafía
Ermita de Las Tricias, en Garafía | Imagen de archivo

El encuentro tendrá lugar a las 19:00 horas, y se espera la asistencia de numerosos fieles de la comarca noroeste, que acompañarán a la patrona insular en esta etapa.

Camino hacia Puntagorda este jueves

Tras su estancia en Garafía, la Virgen proseguirá mañana jueves hacia Puntagorda, donde se celebrará un nuevo acto religioso en la parroquia de San Mauro Abad. Este recorrido forma parte de la ruta que lleva a la imagen por los 14 municipios de la isla.

La peregrinación, bajo el lema “María, consuelo y esperanza nuestra”, con paradas especiales en las zonas afectadas por el volcán, busca rendir homenaje a las comunidades que sufrieron la erupción. El rector del Santuario Insular, Fernando Matías, coordina esta ruta espiritual que une devoción, reconstrucción y esperanza en un año lustral muy significativo para la isla.

