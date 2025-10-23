El recorrido lustral de la patrona de La Palma entra en su séptimo día con parada en la iglesia de San Mauro Abad

La Virgen de Las Nieves prosigue este jueves su peregrinación extraordinaria por los 14 municipios de La Palma, el primer recorrido lustral desde la erupción del volcán Tajogaite.

Iglesia de San Mauro Abad, Puntagorda | Ayuntamiento de Puntagorda

La jornada comienza con la salida desde la ermita de El Carmen, en Las Tricias. A las 19:00 horas, la comitiva arribará a Puntagorda, donde se celebrará un encuentro de bienvenida.

La imagen permanecerá durante la noche en el templo, desde donde partirá mañana viernes hacia su siguiente destino, Tijarafe.

Una peregrinación para la historia

El recorrido mariano, que se extenderá hasta el 7 de noviembre, avanzará en los próximos días por la comarca noroeste, con paradas en Tijarafe y Tazacorte, antes de llegar al Valle de Aridane, epicentro de la memoria volcánica. Allí, la Virgen visitará los lugares más marcados por la erupción, como Todoque y el Cementerio de Los Ángeles, en actos cargados de simbolismo.

La peregrinación de la Virgen de Las Nieves es una de las más significativas de las últimas décadas en La Palma. Organizada en el marco del Jubileo de la Esperanza, une devoción, memoria y resiliencia colectiva, con una invitación abierta a todos los palmeros: “Acompañen a la Virgen. Quizá pase una vez en la vida.”