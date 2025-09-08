La Virgen del Pino recibe su homenaje entre pétalos y solemnidad institucional

Este 8 de septiembre es el día grande de la Virgen del Pino, que será homenajeada con la tradicional lluvia de pétalos, la Solemne Misa y la parada militar con las máximas autoridades

Miles de fieles, pétalos y las máximas autoridades protagonizarán el homenaje en su día grande a la Virgen del Pino. La Fiesta del Pino celebra el lunes 8 de septiembre su jornada más importante en honor a Nuestra Señora del Pino, Patrona de la Diócesis de Canarias y de la isla de Gran Canaria. La Solemne Misa oficiada por el Obispo de la Diócesis, Monseñor José Mazuelos, estará precedida del acto oficial de recepción del representante de S.M. el rey, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a las 11:15 horas.

Después, seguirá el desfile militar, que contará con la escuadra de gastadores del Mando Aéreo de Canarias; la Banda de Guerra nº1 de la Brigada de Canarias 16; la Unidad de Música del Mando Aéreo de Canarias; y la Compañía de honor del Regimiento de Infantería Canarias 50.

Imagen de la ‘Petalada’, la tradicional lluvia de pétalos que recibe la Virgen del Pino en el homenaje en Teror en su día grande

La Solemne Misa comenzará a las 12:00 horas y, en torno a las 13:00 horas, se iniciará la procesión, con su recorrido por la calle Iglesia Chica, la Cal, Calle Nueva, Isaac Domínguez y Calle Real de la Plaza.

Como en los últimos años, la procesión contará con lluvias de pétalos al paso del trono con la Virgen del Pino. Especialmente a su paso por la calle Real caerán miles de pétalos, conocida como ‘Petalada’. Una veintena de personas participan en esta iniciativa haciendo ‘llover’ desde las azoteas de dos casas miles de pétalos de rosas.