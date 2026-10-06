La Laguna celebrará el encendido navideño el 20 de noviembre y La Noche en Blanco el sábado 28

El encendido navideño se celebrará este año en el entorno de la plaza de La Concepción, mientras que La Noche en Blanco desplegará desde primera hora una amplia programación que culminará con M-Clan en la plaza del Cristo

El Ayuntamiento de La Laguna ya ha fijado las fechas de dos de las citas más esperadas del calendario comercial y navideño del municipio. El encendido de la iluminación de Navidad tendrá lugar el viernes 20 de noviembre, mientras que La Noche en Blanco se celebrará el sábado 28, con una programación que comenzará desde primera hora de la mañana y se prolongará hasta la noche con propuestas culturales, comerciales, familiares y musicales.

Encendido navideño La Laguna

Dos fechas importantes

El concejal accidental de Comercio y responsable de Servicios Municipales, Fran Hernández, señala que “son dos fechas muy importantes para La Laguna y especialmente para nuestro tejido comercial. Queremos que el encendido vuelva a ser el gran punto de partida de la Navidad y que, una semana después, La Noche en Blanco convierta de nuevo nuestras calles en un gran espacio de encuentro, con actividad desde la mañana hasta la noche”.

El encendido se adelanta este año una semana respecto a la fecha inicialmente prevista, una decisión que responde tanto a cuestiones organizativas como a las necesidades trasladadas por los comerciantes del centro. Hernández explica que “hemos escuchado al sector comercial, que necesita disponer de margen para preparar y reponer sus establecimientos antes de una jornada tan importante como La Noche en Blanco. Además, contar con dos fines de semana consecutivos con grandes citas nos permite prolongar el impacto de la campaña de Navidad y compatibilizar mejor la actividad con el descanso de los vecinos”.

Un nuevo espacio para dar la bienvenida a la Navidad

Una de las principales novedades será el traslado del acto central del encendido al entorno de la plaza de La Concepción, un espacio con mayor capacidad para acoger al público y desde el que se dará oficialmente el pistoletazo de salida a la campaña de Navidad en el municipio.

Encendido navideño La Laguna

Desde el área de Servicios Municipales se trabaja en una propuesta de iluminación que incorporará nuevos elementos y permitirá que la ambientación navideña tenga presencia tanto durante el día como durante la noche.

Fran Hernández adelanta que “queremos que La Laguna vuelva a sorprender esta Navidad y que la iluminación forme parte de la experiencia de pasear por nuestras calles a cualquier hora. Estamos preparando nuevos elementos que tendrán presencia también con luz natural y que reforzarán ese ambiente acogedor y familiar que caracteriza al municipio durante estas fechas”.

El espectáculo que acompañará al encendido se encuentra aún en fase de preparación. El Ayuntamiento trabaja en una propuesta especialmente concebida para poner en valor la iluminación navideña y convertir la tarde del 20 de noviembre en una celebración para todos los públicos.

La Noche en Blanco regresa el 28 de noviembre

Ocho días después, el sábado 28 de noviembre, La Laguna volverá a celebrar su Noche en Blanco, una cita consolidada como uno de los grandes acontecimientos comerciales, culturales y de ocio del municipio. En la pasada edición, el Ayuntamiento ya reforzó su carácter de gran punto de encuentro entre comercio, cultura y convivencia ciudadana.

La programación arrancará desde primera hora de la mañana, con especial protagonismo para las familias durante la primera parte de la jornada. Regresarán propuestas como Canary Market, Ciudad de Cuentos y la calle Deporte, junto a teatro en la calle, una zona específica de actividades inclusivas y diferentes iniciativas en museos y espacios culturales.

La Noche en Blanco La Laguna

Talento canario

La música volverá a tener un peso destacado, con una apuesta por el talento canario y los artistas emergentes, que compartirán programación con propuestas de ámbito nacional. La organización trabaja, además, en cuatro pasacalles, que contarán con participación de talento local, nacional e internacional.

Hernández destaca que “queremos mantener la esencia de una Noche en Blanco que se vive desde la mañana y que ofrece alternativas para todas las edades. Es una jornada para disfrutar de La Laguna, pero también para entrar en nuestros comercios, consumir en nuestra restauración y descubrir el talento que tenemos en Canarias”.

La programación se prolongará durante todo el día hasta llegar a la noche, cuando la plaza del Cristo acogerá el concierto de M-Clan, uno de los principales nombres ya confirmados para esta edición.

El responsable municipal subraya que “La Noche en Blanco es también un escaparate extraordinario para nuestros artistas. Queremos que el talento emergente tenga la oportunidad de formar parte de un evento de esta dimensión y compartir espacios con nombres consolidados, porque esa combinación de comercio, cultura, música y participación es una de las señas de identidad de esta jornada”.

M-Clan es, por el momento, uno de los nombres confirmados de una edición que todavía guarda muchas sorpresas. En las próximas semanas se irán desgranando nuevos detalles de la programación y los artistas que completarán el elenco de La Noche en Blanco 2026.