La Laguna modifica la circulación en la avenida Ángel Guimerá Jorge

Los cambios en Ángel Guimerá serán temporales a partir de este jueves 16 de octubre y son por las obras para dar paso al intercambiador

El Ayuntamiento de La Laguna informa de que a partir de estejueves, 16 de octubre, se realizarán cambios en la avenida Ángel Guimerá Jorge. El objetivo es habilitar la vía en un único sentido de circulación descendente para que acometan las obras de acceso al intercambiador.

La Laguna, Tenerife

El concejal del Área, Badel Albelo, explica que “estos cambios servirán para facilitar el tránsito y garantizar la seguridad de los peatones y conductores mientras duren las obras». Se trata de unos trabajos que lleva a cabo por el Cabildo y una parte de la calzada estará ocupada por los operarios y los vehículos autorizados.

El edil agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante las posibles molestias que puedan derivarse de estos trabajos. Son necesarios para mejorar la seguridad y la accesibilidad del entorno del intercambiador.

Esta intervención se llevará a cabo de manera coordinada con la empresa pública Titsa. A partir de mañana comenzará las obras de adecuación de las aceras necesarias para instalar paradas provisionales de guaguas. Estos trabajos tendrán una duración aproximada de una semana.

La modificación del tráfico y las actuaciones programadas se enmarcan en las obras para la instalación del tramo de la nueva pasarela peatonal de acceso al intercambiador de La Laguna. La ejecución está prevista a partir del próximo 27 de octubre.