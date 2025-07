Vecinos, agricultores y ayuntamientos denuncian el impacto negativo que tienen las excursiones turísticas en suelo rústico en la conservación del territorio insular

El presidente del Cabildo de Lanzarote (d), Oswaldo Betancort y el consejero de Política Territorial, Jesús Machín Tavío.

El Cabildo de Lanzarote ha remitido un informe a los ayuntamientos de la isla para advertirles de que las excursiones turísticas organizadas en vehículos tipo buggy, quads o safaris en caravana no están permitidas en suelo rústico, de acuerdo con la normativa territorial y medioambiental vigente.

La institución insular recuerda, apoyándose en el actual Plan Insular de Ordenación y en la Ley del Suelo de Canarias, que este tipo de actividades representan un grave impacto para el entorno natural, por el ruido y polvo que generan, especialmente en espacios protegidos o con valores paisajísticos y ecológicos relevantes, y pueden dar lugar a procedimientos sancionadores.

Desde el Cabildo se insiste en la necesidad de respetar la normativa que regula los usos del suelo rústico. Y se hace un llamamiento a los ayuntamientos para que refuercen el control de estas prácticas y actúen con diligencia ante posibles infracciones. “La protección del paisaje y la ordenación sostenible del territorio son prioridades en la acción de este Cabildo, y deben serlo también para todos los agentes implicados en la gestión turística y territorial de la isla”, afirma el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort.

El presidente señala que “la actividad turística debe convivir en armonía con el territorio que la sustenta. No podemos permitir que el suelo rústico se degrade por prácticas que no están autorizadas y que ponen en riesgo nuestro patrimonio natural”.

Betancort recuerda que el modelo de desarrollo insular debe estar guiado “por el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico”, y que el futuro de la isla “pasa por fomentar un turismo respetuoso, no por reproducir modelos masificados e invasivos que deterioran lo que precisamente atrae al visitante: nuestra singularidad”.

Actividad no autorizada y fuera de regulación

El consejero de Política Territorial, Jesús Machín Tavío, ha sido tajante al afirmar que “no existe ninguna red oficial de rutas aprobada para este tipo de actividades, y mientras eso no ocurra, la circulación de vehículos en caravana por el medio natural está prohibida por la normativa autonómica y el propio Plan Insular”.

Machín también pide a los ayuntamientos que extremen el control sobre estas actividades que generan un impacto ambiental negativo y deterioran caminos agrícolas y ganaderos. “No se trata de prohibir la actividad turística, sino de ordenarla y regularla para que no cause un deterioro irreversible en nuestro territorio. Se puede circular por asfalto, pero no por zonas sensibles ni por caminos tradicionales que los ayuntamientos se esfuerzan en mantener y que estos vehículos destrozan al pasar por encima”, afirma el consejero.

Cabe señalar que el informe técnico emitido por Política Territorial recoge que estas excursiones suelen transitar por pistas, caminos y hasta fincas privadas, generando ruidos, polvo y afecciones al entorno, y que la legislación es clara al respecto: fuera de una red oficial para vehículos a motor, no se pueden organizar caravanas de más de tres vehículos.

Llamamiento a la responsabilidad

Desde el Cabildo de Lanzarote se hace un llamamiento a la responsabilidad de empresas, visitantes y ciudadanía. “Tenemos que actuar con sentido común, responsabilidad colectiva y voluntad política para salvaguardar el alma de Lanzarote. Esta isla se cuida, se protege y se respeta”, concluye Oswaldo Betancort.