Los estudiantes deben cumplir una serie de medida para acceder a estas ayudas económicas

El Cabildo de Lanzarote destina 600.000 euros para ayudas al alumnado que curse estudios en centros educativos oficiales fuera de España, según informó este lunes la corporación insular a través de un comunicado.

Lanzarote amplia sus ayudas al alumnado que estudia en el extranjero. Imagen cedida por el Cabildo de Lanzarote

Esta iniciativa recibió una aprobación unánime exceptuando la abstención del PSOE y se trata de una nueva modalidad dirigida a estudiantes que cumplan requisitos como estar empadronados en Lanzarote o La Graciosa.

Otras de las medidas son estar cursando ciclos formativos de grado superior (CFGS), grados universitarios o másteres en centros oficiales extranjeros y que los estudios sean presenciales con una duración mínima de nueve meses durante el curso académico que se establezca en cada convocatoria.

Según el comunicado, con esta medida, el Cabildo insular amplía horizontes para su alumnado, fomentando la internacionalización de la formación y garantizando que la distancia geográfica no sea un obstáculo para alcanzar nuevas metas académicas y profesionales.