ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Lanzarote amplia sus ayudas al alumnado que estudia en el extranjero

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Los estudiantes deben cumplir una serie de medida para acceder a estas ayudas económicas

El Cabildo de Lanzarote destina 600.000 euros para ayudas al alumnado que curse estudios en centros educativos oficiales fuera de España, según informó este lunes la corporación insular a través de un comunicado.

Lanzarote amplia sus ayudas al alumnado que estudia en el extranjero
Lanzarote amplia sus ayudas al alumnado que estudia en el extranjero. Imagen cedida por el Cabildo de Lanzarote

Esta iniciativa recibió una aprobación unánime exceptuando la abstención del PSOE y se trata de una nueva modalidad dirigida a estudiantes que cumplan requisitos como estar empadronados en Lanzarote o La Graciosa.

Otras de las medidas son estar cursando ciclos formativos de grado superior (CFGS), grados universitarios o másteres en centros oficiales extranjeros y que los estudios sean presenciales con una duración mínima de nueve meses durante el curso académico que se establezca en cada convocatoria.

Según el comunicado, con esta medida, el Cabildo insular amplía horizontes para su alumnado, fomentando la internacionalización de la formación y garantizando que la distancia geográfica no sea un obstáculo para alcanzar nuevas metas académicas y profesionales.

Noticias Relacionadas

Un colegio de Gran Canaria introduce la IA en sus aulas a través de un musical

Redacción RTVC -

Canarias demanda la continuidad de un POSEI diferenciado con financiación fija

RTVC -

El nuevo Plan de Inspección de Educación contempla menos carga burocrática para los profesores

Redacción RTVC -

Acuerdo para la retirada del tótem publicitario del aeropuerto de Lanzarote

RTVC -

Otras Noticias

La brecha entre intención y acción frena la compensación de emisiones en el turismo

La Policía Local investiga a un hombre por la falsificación de un distintivo de la ITV

Cierra el histórico bar El Perola en Agaete tras más de 30 años de historia

Herido un hombre en una colisión entre un coche y una moto en Adeje, Tenerife

La UME se despliega en Cataluña para ayudar a controlar el brote de la peste porcina

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025