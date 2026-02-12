El Cabildo ratifica unas cuentas de 289,7 millones de euros marcadas por el crecimiento en vivienda y transporte, mientras el PSOE abandona el pleno en protesta por los plazos

El Cabildo de Lanzarote ha aprobado de forma inicial el Presupuesto General para el ejercicio 2026, una cifra récord que asciende a 221,1 millones de euros en presupuesto propio y alcanza los 289,7 millones en su consolidado. La sesión plenaria, sin embargo, quedó marcada por la tensión política cuando los consejeros del PSOE abandonaron el salón de plenos para protestar contra el «plazo exprés» de tres días otorgado por la presidencia para presentar enmiendas.

Consejeros del PSOE abandonan el pleno del Cabildo de Lanzarote | Cabildo de Lanzarote

La portavoz socialista, Ariagona González, calificó la medida como un «rodillo institucional» y acusó al presidente, Oswaldo Betancort (CC), de ejercer un «talante antidemocrático» para evitar el debate. Por su parte, Betancort replicó que en 2019, bajo mandato socialista, la oposición solo dispuso de un día para el mismo trámite, señalando que grupos como Nueva Canarias y Vox sí cumplieron con el trabajo de presentar sus propuestas en tiempo y forma.

Un giro histórico hacia la vivienda y el bienestar social

En el plano económico, las nuevas cuentas reflejan un cambio de prioridades con incrementos notables en áreas de alto impacto social. El sector de la Vivienda protagoniza un crecimiento histórico del 369 %, alcanzando los 7 millones de euros, mientras que el área de Bienestar Social recibe 50 millones de euros para consolidar el proyecto de la «Isla del Cuidado».

El presidente Oswaldo Betancort defendió que este diseño responde a un modelo de gestión eficaz que abandona la «desidia heredada». Según el mandatario, el presupuesto busca que «cada euro llegue a los hogares de nuestros vecinos» a través de mejores servicios, a la vez que incluye medidas para compensar lo que calificó como «pésimas políticas estatales» del Gobierno central.

Inversión en infraestructuras y sectores estratégicos

El presupuesto para 2026 también da un salto en Transportes y Movilidad, área que contará con 12 millones de euros (un 161 % más que el año anterior) para garantizar la gratuidad y la conexión territorial. Asimismo, el sector primario recibirá 10 millones de euros para apoyar a agricultores y pescadores, y se destinarán 6,18 millones de fondos propios al agua para renovar las redes de abastecimiento y recursos hidráulicos.

La vicepresidenta y consejera de Hacienda, María Jesús Tovar, definió las cuentas como «históricas y reales», destacando la capacidad de ejecución demostrada en años anteriores. Tovar subrayó que la gestión económica prudente permite mantener un ahorro neto positivo y cumplir con el compromiso de lealtad hacia los ayuntamientos mediante los Planes de Cooperación Municipal, dotados con 6,3 millones de euros.

Seguridad, transición ecológica y empleo

La modernización de los servicios públicos ocupa otro lugar central en el documento aprobado. El Consorcio de Seguridad y Emergencias contará con 9 millones de euros para ampliar la plantilla y mejorar infraestructuras, mientras que el área de Energía crece un 50% con el objetivo de liderar la transición ecológica en el archipiélago.

Otras partidas relevantes incluyen 15,2 millones para Obras Públicas, 5,8 millones para Actividad Física y Deportes, y más de 3 millones para Educación. Con este despliegue de recursos, el grupo de gobierno asegura que Lanzarote y La Graciosa avanzan hacia un futuro de mayor cohesión y sostenibilidad, pese a la fractura política evidenciada durante la votación.