El Lanzarote Ciudad de Arrecife se impone al Culleredo por 26-24 en un partido muy igualado y suma dos puntos clave

El Lanzarote Ciudad de Arrecife sigue firme en la lucha por el liderato / Balonmano Ciudad de Arrecife

En el partido correspondiente a la decimoquinta jornada, de la Liga de la Primera División de balonmano, grupo A, donde se encuentran encuadrados los equipos canarios de categoría masculina, el Lanzarote Ciudad de Arrecife se mantiene segundo en la tabla, al derrotar por dos goles de diferencia al Culleredo (26-24).

Los gallegos salieron muy fuertes anotando tres goles consecutivos. Los lanzaroteños poco a poco fueron recuperando terreno, para retirarse al descanso con una ventaja de tres goles (11-8).

En el segundo tiempo las exclusiones pasaron factura tanto en uno como en otro equipo. Al final el Ciudad de Arrecife terminó ganándole la partida al cuadro gallego, sumando dos puntos clave, que le mantienen segundos en la tabla, sin perder de vista al líder Valinox Novás, que continua invicto tras derrotar al Ribeiro Rodosa Ourense (22-31).