El Cabildo de Lanzarote pone en marcha la construcción de la residencia de mayores en Tahiche y se espera su finalización en 2027

El Cabildo de Lanzarote ha puesto en marcha la construcción de una nueva residencia de mayores en Tahiche, considerado un paso clave dentro del modelo de cuidados de la isla. El proyecto, largamente demandado, había estado paralizado en el anterior mandato y ahora se ha desbloqueado tras resolverse los trámites administrativos pendientes.

Lanzarote inicia la construcción de la residencia de mayores en Tahiche

El acto de inicio de obra contó con la presencia del presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, así como otros responsables institucionales. Todos coincidieron en subrayar la importancia de este equipamiento para dar respuesta a una necesidad histórica de la población.

125 plazas

La futura residencia dispondrá de 75 plazas para usuarios con alto requerimiento sociosanitario y 50 plazas de estancia diurna, sumando un total de 125 nuevas plazas. Su puesta en marcha supondrá un incremento del 25 % en la oferta de plazas sociosanitarias gestionadas por el Cabildo en Lanzarote y La Graciosa.

El diseño contempla cuatro edificios interconectados, con espacios modernos y accesibles, adaptados tanto a las necesidades de los mayores como de sus cuidadores. Se apuesta por un modelo de “mini residencias” o unidades convivenciales de hasta 15 personas, con el fin de garantizar intimidad y al mismo tiempo fomentar la autonomía y la vida en comunidad en un entorno que recuerde a un hogar.

La obra ha sido adjudicada a la empresa Satocan S.A., con un presupuesto que supera los 16 millones de euros, incluidos impuestos. El plazo previsto de ejecución es de 24 meses, por lo que la residencia podría estar finalizada en 2027 si se cumplen los tiempos marcados.

Además de reforzar la atención sociosanitaria, se espera que el proyecto tenga un impacto económico positivo, tanto durante su construcción como en la gestión posterior, generando empleo y ofreciendo nuevas oportunidades profesionales en el ámbito de los cuidados.