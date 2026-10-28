El evento arranca este jueves con un encuentro sobre creatividad y tendencias, mientras que los desfiles y el market se celebrarán los días 6 y 7 de noviembre en Arrecife

Foto de la organización de Lanzarote Fashion Weekend / Cabildo de Lanzarote

Lanzarote se prepara para una nueva edición del Lanzarote Fashion Weekend, una cita que reunirá a cerca de una veintena de firmas y profesionales del sector de la moda. El programa, organizado por el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa a través del Área de Industria y Lanzarote Moda, combinará formación, desfiles y espacios de exposición y venta.

La programación comienza este jueves, 29 de octubre, a las 19:00 horas, con un Fashion Talk en el Arrecife Gran Hotel. El encuentro contará con la participación de la diseñadora María Escoté, conocida por sus diseños coloridos y su vinculación con la cultura pop, y Raquel García Hammerhoj, fundadora de Hammerhoj Design, cuya propuesta combina diseño contemporáneo, artesanía y elementos del patrimonio cultural canario.

Desfiles y market los días 6 y 7 de noviembre

Los Multicines Atlántida de Arrecife acogerán los desfiles y el market los días 6 y 7 de noviembre. En esta edición participarán firmas como Ángel Cabrera, Macaronesia, Migongo, Viviana Bassetti, Milagro Mutante, Rosa Delgado, Almagre y Famara Spirit, entre otras, con propuestas de moda, complementos y artesanía.

La cita contará además con la modelo canaria Aida Artiles y el lanzaroteño Jesús Lemes como embajadores. También se incorpora el alumnado del ciclo formativo vinculado al sector textil del IES Tías, con el objetivo de acercar a los estudiantes a diseñadores y profesionales de la industria.

El evento busca dar visibilidad al talento creativo de Lanzarote y favorecer las conexiones profesionales dentro del sector. La programación del Lanzarote Fashion Weekend 2026 será gratuita y está organizada junto a Proexca y Turismo Lanzarote.