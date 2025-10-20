Lanzarote-Gran Canaria, entre los viajes de ida y vuelta más cortos

El portal de viajes kiwi.com destaca que los viajes entre Lanzarote – Gran Canaria está entre los trayectos más cortos que se han registrado este año

Los viajes exprés de un día, ideales para quienes disponen de agendas ajustadas o buscan ahorrar en alojamiento, se están consolidando como una tendencia al alza en España. En este sentido, Lanzarote–Gran Canaria se sitúa entre los trayectos más cortos registrados este año, según datos del portal Kiwi.com.

Aeropuerto César Manrique-Lanzarote / Archivo



Aumento de este tipo de viajes del 55 %

La compañía señala que este tipo de desplazamientos han registrado un aumento del 55% en 2025 en comparación con 2024, aunque todavía representan una parte reducida del total de reservas.

La mayoría de estas rutas comprenden un máximo de dos horas de vuelo, destacando a nivel nacional Palma de Mallorca, Barcelona e Ibiza como los destinos más solicitados. Fuera de España, los destinos más populares son Oporto, Lisboa, Milán y París.

Viajes para pasar el día

Los viajes exprés se concentran en meses intermedios, como octubre, marzo y septiembre, y los días favoritos para desplazarse son los sábados (24%), seguidos de los miércoles (20%) y martes (18%), mientras que viernes y domingos son los menos elegidos.

El perfil de los viajeros que optan por esta modalidad es mayoritariamente masculino (58%) y con una edad media de 40 años, destacando los tramos entre 32 y 38 años y entre 46 y 52 años. Entre los trayectos más cortos registrados este año se incluyen Lanzarote-Gran Canaria, Ibiza-Barcelona y Menorca-Palma de Mallorca, con estancias de apenas tres horas en el destino.