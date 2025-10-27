Las nuevas guaguas híbridas permitirán establecer una línea interurbana directa al Hospital General y reforzar otras líneas

Lanzarote refuerza su transporte público con la incorporación de cinco guaguas híbridas

El Cabildo de Lanzarote refuerza su apuesta por la movilidad sostenible sumando cinco guaguas híbridas a la flota de vehículos de transporte público de la isla. Esta adquisición ha supuesto una inversión de 1,4 millones de euros financiados con fondos europeos Next Generation.

En su afán por renovar y modernizar el sistema de transporte público para hacerlo más eficiente, el Cabildo de Lanzarote ya cuenta con un total de 10 guaguas híbridas. El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destaca que esto supone un «importante avance en materia de sostenibilidad».

Betancort apunta que, de esta manera, se contribuye a «reducir emisiones, mejorar nuestra calidad del aire y facilitar los desplazamientos de los ciudadanos y visitantes».

Refuerzo de líneas

Con las nuevas guaguas, se implantará una línea interurbana directa al Hospital General de Lanzarote. De esta forma, se facilitará la conexión regular entre el centro hospitalario y el Intercambiador y la Estación de guaguas de Arrecife.

El consejero de Transporte del Cabildo de Lanzarote, Miguel Ángel Jiménez, resaltan que también se reforzarán «la Línea Norte (Órzola – Haría – Teguise – Arrecife) y la Línea Tinajo – Arrecife». Jiménez sostiene que en ambas líneas se están produciendo «picos de saturación en determinadas franjas horarias y fines de semana».