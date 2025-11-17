El Cabildo de Lanzarote entregará este año 246.962 euros a un total de 85 explotaciones ganaderas de la isla

Lanzarote multiplica por cinco la dotación de las ayudas ganaderas. Fotografía: EP

El Cabildo de Lanzarote ha aprobado este lunes la resolución definitiva de las subvenciones para gastos de funcionamiento en explotaciones ganaderas. Una convocatoria que finalmente contará con una partida económica de 246.962 euros, frente a los 50.000 que inicialmente estaban previstos para esta finalidad.

Con este incremento, la corporación insular atenderá prácticamente todas las solicitudes presentadas. El objetivo es cubrir los sobrecostes existentes en la cabaña ganadera de Lanzarote y La Graciosa, ya que tienen que comprar el alimento del ganado porque escasea el pasto. De las 86 peticiones de ayuda recibidas, 85 podrán beneficiarse de estas subvenciones.

La convocatoria fija una cuantía máxima de 150 euros por UGM, hasta alcanzar un máximo de 3.500 euros por persona beneficiaria, con un mínimo de gasto de 300 euros y una intensidad de ayuda del 70% sobre la actividad subvencionable. Para acceder a las ayudas, los ganaderas y ganaderas tendrán que presentar la justificación preceptiva, teniendo de plazo hasta el próximo 31 de marzo de 2026 para hacerlo.

Asegurar la estabilidad de la ganadería

El presidente del Cabildo de Lanzarote y consejero de Agricultura y Ganadería, Oswaldo Betancort, ha defendido que «el sector ganadero forma parte de nuestra identidad y seguiremos reforzando las políticas que aseguren su estabilidad y futuro«.

Betancort apuntó que las explotaciones ganaderas «soportan costes cada vez más altos y era fundamental ampliar esta línea de apoyo para combatir los sobrecostes de la insularidad».