Ya han comenzado los ensayos en Lanzarote de la Gala de Nochevieja, que se grabará entre el Charco de San Ginés y los Jameos del Agua

Este domingo comenzaron en Lanzarote los ensayos de la Gala de Nochevieja «Sobre el mismo mar» con la que Televisión Canaria dará la bienvenida al nuevo año. Este lunes se grabará una parte del espectáculo en el Charco de San Ginés y el próximo miércoles el equipo se trasladará a Los Jameos del Agua. Una gala con acento canario, humor y música como grandes protagonistas.

Está dirigida por Benito Cabrera y cuenta en el equipo de dirección con Quino Falero.