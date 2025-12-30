El Cabildo de Lanzarote intensificará la vigilancia en los espacios naturales protegidos ante la posible celebración de fiestas clandestinas en Fin de Año

El Cabildo de Lanzarote intensifica la vigilancia en los espacios naturales protegidos. Fotografía: Cabildo de Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote ha conocido a través de las redes sociales de la convocatoria de una macrofiesta. Su localización se mantiene en secreto. Según la información difundida se desarrollaría en la madrugada del próximo 31 de diciembre.

El consejero de Medio Ambiente, Samuel Martín, ha asegurado que este tipo de eventos supone un grave riesgo para la conservación del medio natural. Además, de constituir una infracción de la normativa vigente.

Martín ha insistido en que no van a permitir que se ponga en peligro el patrimonio natural ni que se utilicen espacios protegidos para actividades ilegales. Y, ha recordado que «estos entornos cuentan con figuras de protección para garantizar su conservación y el respeto a la biodiversidad».

El Cabildo reforzará la vigilancia

El Cabildo reforzará la vigilancia en coordinación con el SEPRONA. También colaborarán los agentes de la policía local de todos los municipios de la isla. Todo con el objetivo de prevenir daños, garantizar la seguridad y disuadir la celebración de este tipo de fiestas.

Martín ha asegurado que «las fiestas clandestinas no solo provocan daños en el territorio, sino que también generan problemas de seguridad, residuos, ruidos y molestias». Además, ha recordado el efecto negativo que tendría en la imagen de Lanzarote como Reserva de la Biosfera.

El Cabildo advierte que cualquier actividad no autorizada en espacios naturales protegidos puede conllevar sanciones económicas importantes. A ello, habría que sumar las responsabilidades legales por los daños ocasionados al medio ambiente.