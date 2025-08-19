Oswaldo Betancort anuncia nuevas compras de suelo y edificios para destinarlos al alquiler asequible en colaboración con el Gobierno de Canarias

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, junto a representantes del Gobierno de Canarias y del Cabildo insular, durante la visita a las obras de las 201 viviendas públicas en el barrio de Maneje, en Arrecife / CABILDO DE LANZAROTE

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha confirmado este martes su compromiso de seguir comprando suelo y edificios para cederlos al Gobierno de Canarias y destinarlos a nuevas promociones de vivienda pública y alquiler asequible en la isla. El anuncio se produjo durante su visita a las obras de las 201 viviendas autonómicas que se construyen en el barrio de Maneje (Arrecife).

Betancort, acompañado por el director general de Vivienda del Gobierno de Canarias, Antonio Ortega, y el consejero insular de Vivienda, Miguel Ángel Jiménez, aseguró que el Cabildo “seguirá redoblando esfuerzos” en la segunda mitad del mandato. Además de la compra de terrenos, se impulsarán nuevas adquisiciones de inmuebles para destinarlos al alquiler asequible y se reforzarán las subvenciones al alquiler.

El presidente insular recordó que la vivienda es “uno de los principales problemas” en la isla y destacó que estas 201 viviendas en Arrecife estarán disponibles en los próximos meses en régimen de alquiler asequible para familias de Lanzarote y La Graciosa. También subrayó que el Cabildo ya ha invertido en la adquisición de suelo en Arrecife y Uga, así como en viviendas en Playa Blanca, destinadas a jóvenes y familias vulnerables.

El Gobierno de Canarias asegura que las viviendas serán una realidad en 2026

Por su parte, Antonio Ortega confirmó que las viviendas “serán una realidad en 2026” y que el Ejecutivo autonómico trabaja en la modificación del decreto de adjudicación para facilitar su acceso a quienes cumplan los requisitos. Mientras, el consejero insular Miguel Ángel Jiménez destacó la colaboración entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias y recordó la reciente firma de un convenio con el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) para financiar con 1,4 millones de euros el Bono Alquiler Joven dirigido a residentes en Lanzarote y La Graciosa.

El proyecto de vivienda pública en Maneje contempla un total de 400 hogares, repartidos en varios bloques, de los cuales actualmente se ejecutan tres edificios de 67 viviendas cada uno.