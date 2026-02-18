Consideran que el aumento propuesto por Aena es resultado de una subestimación del tráfico y una sobreestimación de los costes de capital y operativos

Aeropuerto de Gran Canaria.

Las aerolíneas rechazan la subida de tarifas planteada por Aena (43 céntimos de media entre 2027 y 2031). Y piden una bajada anual del 4,9 % en ese periodo, lo que es compatible, dicen, con el mantenimiento de las inversiones previstas.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) explica que la subida del 3,8 % anual propuesta por el gestor de los aeropuertos en el Documento de Regulación y Ordenación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031 supone casi un 16,2 % acumulado para el quinquenio excluyendo la inflación.

En su opinión, el aumento propuesto por Aena es resultado de una subestimación del tráfico y una sobreestimación de los costes de capital y operativos.

El 4,9 % de descenso anual que proponen es el resultado de aplicar el marco regulatorio vigente, con estimaciones de los parámetros -tráfico, costes de capital y operativos e inversiones- obtenidos a partir de informes independientes. Y acordes al comportamiento histórico de Aena y otros aeropuertos comparables, señalan.

Aena «subestima el tráfico»

Las proyecciones de tráfico de Aena, con un crecimiento anual del 1,3 %, difieren de las sugeridas por el informe encargado por las aerolíneas, que se sitúan en un 3,6 %. Y de las previsiones de diferentes organismos nacionales e internacionales. Explican que la subestimación del tráfico ha sido reiterada desde 2017 y en 2025 alcanzó el 17,3 % de desviación, según sus datos.

El retorno que Aena ha propuesto para sus inversiones reguladas, medido por el coste medio ponderado de capital (WACC), es de un 9 %. Muy por encima de cualquier sector regulado comparable en Europa, que se sitúan entre el 5 % y el 8 %.

Cálculo de tarifas

Las tarifas aeroportuarias para el próximo quinquenio se calculan con una fórmula establecida en la regulación que tiene en cuenta cuatro variables. Previsiones de tráfico, WACC, costes operativos regulados e inversiones, que daría un descenso del 4,9 % anual para las tarifas de los próximos cinco años, según los cálculos de ALA. En el periodo 2017-2025, si se excluyen los dos años de la pandemia, el tráfico real de pasajeros ha sido de media un 15,3 % más alto que las previsiones que establecían el DORA I y el DORA II.

Solo en 2025, la diferencia entre tráfico estimado y real alcanzó el 17,3 %. Desfase que ha hecho que Aena haya obtenido un exceso de retorno regulatorio de 1.300 millones entre 2017-2025, que las aerolíneas y los pasajeros han pagado de más, añaden.

De la información de Aena se infiere que su propuesta implicaría un incremento de los costes operativos regulados del 3,8 % anual, a un ritmo tres veces superior al del tráfico estimado por el gestor público. «Comportamiento que no se observa en aeropuertos comparables, y supondría unas ineficiencias y fuertes deseconomías de escala contrarias a la propia trayectoria de Aena».

Desde ALA piden a la CNMC y a la dirección general de Aviación Civil que tengan en cuenta la experiencia de los dos últimos quinquenios. Para evitar que vuelva a repetirse la situación.

La «contención» de tarifas en los DORA I y II ha propiciado un «círculo virtuoso», facilitando un crecimiento del tráfico aéreo y, con ello, del turismo y la actividad económica. Al tiempo que Aena ha obtenido beneficios récord y ha repartido «dividendos multimillonarios» a todos sus accionistas, incluido el Estado (con el 51% de la participación).