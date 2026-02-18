Aena en su Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria DORA III recoge también una inversión tres veces superior a la actual para los aeropuertos

El gestor aeroportuario Aena propone en su Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (DORA III) del periodo 2027-2031 una subida media anual de tarifas a las aerolíneas de 43 céntimos por pasajero (entre el 0,40 y el 0,47 % anual), que será menor en los aeródromos de menor tamaño, y unas inversiones cercanas a los 13.000 millones de euros.

Aena plantea hasta 2031 una subida de tasas por pasajero a los aeropuertos y una inversión tres veces superior / RTVC

La compañía ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la aprobación el martes por su Consejo de Administración de la propuesta del DORA III, que ahora deberá pasar diversos trámites hasta su aprobación en Consejo de Ministros, previsiblemente antes de que acabe septiembre.

Los aeropuertos necesitan ahora -dice Aena- incrementar su tamaño, porque algunos de ellos están llegando al límite de su capacidad -sobre todo los dos grandes, Madrid y Barcelona, y los de destinos más turísticos-, lo que explica el elevado volumen de inversión, que triplica los 3.500 millones del DORA anterior, que termina este año.