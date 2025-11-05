Las Canteras implanta tres nuevas torres de vigilancia, cinco pasarelas accesibles y un equipo de reanimación cardiopulmonar automático

La playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria ha incorporado tres nuevas torres de vigilancia, cinco pasarelas accesibles enrollables, y un dispositivo de reanimación cardiopulmonar automático Autopulse para actualizar el servicio de vigilancia y socorrismo.

Se trata de nuevos equipamientos adquiridos con una subvención de 111.141 euros del Cabildo de Gran Canaria, que permitirán ofrecer un mejor servicio a los usuarios de la playa, reforzar la movilidad accesible en la arena y avanzar en la condición de espacio cardio seguro de la playa, ha informado este miércoles el Ayuntamiento en un comunicado.

Las tres nuevas torres de vigilancia se han instalado en el entorno de las calles Tomás Miller, Olof Palme y Almansa, reforzando los puntos de control y, con un diseño exterior de color blanco, «destacan por su resistencia a los ambientes marinos y salinos, su pavimento y suelo antideslizante, y su estanqueidad ante el agua».

Incorporan además ventanas abatibles con cierres y tapas antivandálicos, mástil para bandera, megafonía alimentada por energía solar, punto SOS, wifi y sistema de carga para elementos eléctricos de bajo consumo.

Nuevas pasarelas

Además, se han instalado nuevas pasarelas enrollables accesibles en diferentes puntos de la playa.

Fabricadas con un entramado textil de plástico reforzado, permeable y antideslizante, permiten el filtrado natural de la arena y el agua, lo que facilita su mantenimiento y reduce la necesidad de limpieza.

Cuentan además con un tratamiento antibacteriano, alta resistencia a los rayos UV y los agentes químicos, un ancho mínimo de 1,80 metros para cumplir con la normativa de accesibilidad, y marcas reflectantes en blanco o azul que sirven de guía a personas con baja visión, ha detallado el Consistorio.

Por otro lado, el Autopulse es un cardiocompresor que automatiza la RCP, sustituyendo el papel de los sanitarios cuando efectúan un masaje cardíaco con sus manos, y que realiza cálculos sobre los parámetros de paciente de modo que, de manera totalmente autónoma, se ajusta al peso, tamaño y resistencia de cada paciente.

El concejal de Desarrollo Local, Turismo y Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, ha asegurado que esta renovación de los equipamientos de salvamento y la instalación de pasarelas accesibles «responden al compromiso del Ayuntamiento con la calidad de los servicios, la inclusión y la sostenibilidad en una playa que es referente internacional».