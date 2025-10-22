El espacio disecciona la fragilidad del acuerdo entre Israel y Hamás tras 15 días de tregua

El programa entrevista a un experto en procesos de paz para analizar la hoja de ruta de la reconstrucción de Gaza

Celebración en la Franja de Gaza del primer acuerdo entre Hamás e Israel.

Tras unos 15 días de tregua entre el grupo islamista Hamás y el Ejército de Israel, ‘El Análisis Internacional‘ aborda este jueves 23 de octubre a las 18:30 horas en la Radio Canaria la evolución de ese acuerdo de paz, pero sobre todo donde están sus fortalezas y las debilidades que puedan hacer descarrilarlo.

El programa entrevista a todo un experto en procesos de paz, a Mariano Aguirre, investigador sénior no residente de CIDOB, el centro de política exterior de Barcelona. Le plantearán cómo debería actuar el Gobierno temporal que debe dirigir de aquí en adelante la reconstrucción de la Franja de Gaza. Otra de las grandes preocupaciones es la voluntad real de Hamás para abandonar las armas y el poder en la Franja y ver si el Ejército Israel cumple los acuerdos retrocediendo en sus actuales posiciones.

Sin abandonar la situación de la frágil tregua entre Israel y Hamás, ‘El Análisis Internacional’ ofrece una entrevista con el exministro de Exteriores de Israel Shlomo Ben-Ami, que también dirigió en la década de 1990 la embajada de su país aquí en España. Ben Ami ha estado hace unos días en Barcelona donde ha hablado con la Agencia Europa Press. Allí ha calificado de error táctico incluir en las negociaciones la cuestión de los dos estados. En su opinión este asunto haría unir a Israel en torno a su primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Además, ‘El Análisis Internacional’ también repasa, de manera más breve, los asuntos más destacados esta semana de la actualidad mundial, como la crisis diplomática entre Estados Unidos e Israel o el intento de Marruecos y Argelia en acercar posturas.