Los vecinos y vecinas del barrio Las Rosas, en Agulo, La Gomera, han engalanado los arcos de flores para las fiestas de Santa Rosa de Lima

En La Gomera ha comenzado el engalanado de arcos en las fiestas de Santa Rosa de Lima en el barrio de Las Rosas, en el municipio de Agulo. Es una costumbre que han recuperado desde hace unos años. Los vecinos y vecinas decoran con flores los arcos que vestirán ahora las calles donde se celebrarán las fiestas.

Informativos RTVC

