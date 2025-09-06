La AEMET advierte que gran parte de España tendrá dificultades para observar la “luna de sangre”

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alertó este viernes sobre la nubosidad generalizada que podría dificultar la observación del eclipse lunar total del 7 de septiembre.

Imagen de archivo | Joaquin Corchero / Europa Press

El fenómeno, conocido como “luna de sangre”, teñirá de rojo el satélite durante unos minutos, aunque en muchas zonas del país la visibilidad será limitada.

Horario del eclipse

El eclipse se extenderá de 17:27 a 20:56 (hora canaria), con su punto máximo a las 19:11. No obstante, la experiencia variará según el territorio.

En gran parte de la península, Baleares, Ceuta y Melilla, la luna saldrá ya eclipsada, por lo que solo se verá el final de la fase total.

Visibilidad desde Canarias

En el oeste de Galicia y en Canarias, la fase total habrá concluido antes de la salida de la luna, de modo que solo será visible la fase parcial.

La AEMET resumió la previsión en una frase clara: “Las nubes dificultarán una visualización óptima en la mayor parte del país”, compartida a través de la red social X.